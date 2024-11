El Betis sufre hasta el final: el equipo de Pellegrini consigue una agónica victoria en la Conference League

Si hay un aspecto que se le cuestiona a Manuel Pellegrini durante su etapa al mando del Betis tiene que ver con que todavía no logra destacar a nivel europeo. Si bien ha conseguido clasificarse a competencias continentales en todas las temporadas desde el arribo del chileno, a los verdiblancos les ha costado instalarse en instancias decisivas en la arena internacional.

Este jueves, debieron sudar la gota gorda para conseguir su primera victoria en la Fase Liga de la Conference League. Fue un postrero 2-1 sobre el Celje de Eslovenia, jugando en casa.

Los andaluces llegaron al duelo de este jueves con la obligación de ganar en casa para meterse en la pelea por la clasificación, logró que prometió cumplir el Ingeniero Pellegrini luego del deslucido empate contra el Copenhague, en el partido anterior por la Conference. Considerando la derrota con el Legia Varsovia de Polonia, en la primera fecha, la necesidad de ganar (más aún con la calidad del rival, el cuarto del campeonato esloveno) era un imperativo.

Con el aval de llegar al choque con cinco partidos sin derrotas, en todas las competencias, los béticos salieron con ‘Chimy’ Ávila y Cédric Bakambu en la ofensiva y varios cambios respecto al equipo recurrentemente titular, como la modificación en el arco (entró Adrián San Miguel por Rui Silva), más la suplencia del marroquí Ez Abde y del brasileño Vitor Roque.

Fue un arranque complejo para los hispanos porque no dominaban las acciones. El primer remate entre los tres palos sucedió recién en los 36 minutos, a través del argentino ´Chimy’ Ávila. Como el equipo no fluía, se notó la disconformidad de los aficionados con el equipo. El primer tiempo finalizó con el 54% de posesión para el Betis y dos tiros al arco. No era suficiente para vulnerar a un rival, aparentemente, menor.

En el complemento, el local salió con otro ímpetu ofensivo, sin embargo no lograba crearse ocasiones claras ni imponer una superioridad nítida por sobre el Celje. A la hora de partido, Pellegrini agitó el avispero con los ingresos de Abde y Vitor Roque, en lugar del joven Mateo Flores y Bakambu (este último recibió algunas pifias al retirarse).

A 15 minutos del final, el Betis vio la luz en el partido, al encontrar la apertura de la cuenta a través de un cabezazo del zaguero Natan, asistido por el senegalés Sabaly. Parecía que el panorama se arreglaba para el equipo del Ingeniero, sin embargo todo se derrumbó en los 81′, porque Juanjo Nieto anotó el 1-1 para el Celje de Eslovenia.

Decepción absoluta en el estadio Benito Villamarín... hasta el cuarto minuto de tiempo añadido. Un gol de Juanmi en los descuentos le dio una victoria tan agónica como necesaria para los verdiblancos. Catarsis en el estadio Benito Villamarín.

Este resultado redirecciona la campaña discreta que estaba teniendo el Real Betis Balompié en la Conference League. Con este resultado, el cuadro andaluz se instala en el puesto 17° de la Fase Liga del certamen más nuevo de la UEFA, con cuatro puntos de 9 posibles. De esta manera, ingresa a la zona de clasificación a los playoffs (dieciseisavos de final). Hasta ahora, seis equipos son los que tienen puntaje ideal, lista encabezada por el Chelsea.