Desde Mourinho y Bielsa, hasta Simeone: la ilustre lista de víctimas de Pellegrini a la que se suma el Cholo

El 1-0 del Betis sobre el Atlético de Madrid del domingo, por la fecha 11 de la liga española, no es una victoria cualquiera para Manuel Pellegrini. Más allá del objetivo cumplido de sumar tres puntos ante uno de los rivales grandes, el resultado perfectamente pudo ser más holgado si no hubiesen desperdiciado tantas opciones para convertir. Pero hay otra derivada que le deja un sabor especial al Ingeniero: le ganó por primera vez a Diego Pablo Simeone.

Recién en el décimo tercer enfrentamiento del historial entre el chileno y el argentino, dos de los representantes de Sudamérica en las bancas de las grandes ligas europeas, el estratega bético pudo vencer a su colega transandino. La historia entre ambos se inició el 7 de enero de 2012, cuando el chileno estaba en el Málaga. Fue un empate sin goles ante el Atleti. De los 12 partidos previos, el balance era de cuatro empates y ocho derrotas para el nacional. Pero el domingo fue el día del exorcismo.

A la hora de analizar el fin de su “maldición”, Pellegrini apeló a la mesura, tanto así que destacó la historia de Simeone en el club rojiblanco. “Mi intención no es ganarle a él, es un técnico al que le tengo mucho cariño y ha hecho un gran trabajo en estos años en el Atlético. Esas estadísticas no me importan. Lo que quiero es que el equipo sume tres puntos y luche por los puestos europeos”, afirmó tras el partido del domingo.

Si bien, en rigor, es recién la primera vez, el exfutbolista de la Lazio y del propio Atlético entra en la lista de las víctimas en la carrera como entrenador del DT chileno más laureado en el extranjero, el único representante del país que ha dirigido en la elite internacional. Repasando la trayectoria de Manuel Pellegrini, no son pocos los estrategas de alcurnia, inmersos en el grupo de los grandes, que han sido derrotados por el actual jefe técnico del Real Betis Balompié.

Si de contrincantes se trata, una mediática pugna lo enfrentó con José Mourinho, tanto en España como en Inglaterra. Hasta la fecha, el registro indica 17 duelos contra el portugués, actualmente en el Fenerbahce de Turquía. El balance indica cinco victorias del Ingeniero, cuatro empates y ocho triunfos del luso. El último festejo del chileno ante Mou sucedió en octubre de 2022, en el 2-1 del Betis sobre la Roma, por la Europa League.

Otro de los duelos historiados, aunque con menos polémica que en el frente a frente con el lusitano, ha sido ante Pep Guardiola. Hay que decir que el catalán, multicampeón con el Manchester City, tiene una ventaja ostensible sobre Pellegrini: 12 ganados de 15 disputados. El chileno le ha ganado en dos ocasiones: ambas fue como DT del City, al Bayern Múnich. Un 3-2 en la Champions 13-14, en Alemania, y otro 3-2 en la Champions 14-15, en Inglaterra.

Enfocando la estadía de Pellegrini en la Premier League, un adversario de peso fue Arsene Wenger, gloria del Arsenal. El frente a frente total es de 11 partidos y el Ingeniero solo tiene un triunfo sobre el francés. Fue el 14 de diciembre de 2013, en la goleada 6-3 del City sobre los Gunners, por la liga inglesa. También venció una sola vez a Louis van Gaal, retirado estratega neerlandés (tras 4 PJ). Sucedió el 2 de febrero de 2014, en el 1-0 del City al United en el derbi de la ciudad.

Uno de los entrenadores del momento es Unai Emery, DT del Aston Villa. Pellegrini tiene saldo a favor contra el español en 19 partidos: nueve triunfos, cuatro empates y seis caídas. Por otra parte, también exhibe una cuenta favorable ante Marcelo Bielsa. En cuatro partidos, ganó dos. Ambos fueron en partidos Málaga - Athletic de Bilbao, en la liga española.

Por el contrario, hay técnicos a los cuales el chileno no le ha podido vencer, como Carlo Ancelotti, Jürgen Klopp y la leyenda sir Alex Ferguson.