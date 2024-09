El nuevo show de José Mourinho en Turquía que da la vuelta al mundo

José Mourinho sigue haciendo de las suyas. Pese a dirigir en el fútbol turco, lejos de los flashes que tenía encima cuando comandaba al Real Madrid o en la Premier League, sus actitudes aun dan la vuelta al mundo. Este domingo, en la victoria de su Fenerbahce sobre Antalyaspor, el DT se molestó por un gol que le anularon a Edin Dzeko. Tras la acción, el entrenador mostró desde su tablet el video de la jugada ante las cámaras de televisión. La imagen dio la vuelta al mundo.

Luego de la acción de Mou, el árbitro Cihan Aydin le mostró tarjeta amarilla al portugués. Luego el encuentro, en la rueda de prensa, el técnico siguió con sus protestas. “No fue fuera de juego. Si nos fijamos en la posición del lateral izquierdo, Dzeko no está en posición de adelanto. Desde la perspectiva de nuestra cámara táctica, esa posición era clara”, dijo.

En la misma comparecencia, Mourinho, como suele hacerlo, se enfrentó con la prensa. Les recriminó las preguntas referentes al liderato, que ahora le pertenece al Galatasaray. El Fenerbahce es segundo. “En todos los partidos se hace la misma pregunta. Constantemente se hacen preguntas como cuándo estaremos en la cima. Probablemente surjan las mismas preguntas en la conferencia de prensa. No puedo responder a eso. Lo único que puedo decir es que tenemos que trabajar mucho más duro. No se pueden cambiar algunos comportamientos y algunas mentalidades chasqueando las manos, pero todo el mundo quiere que todo suceda muy rápido. Pero el fútbol no es así. Es necesario que haya estabilidad en el fútbol. Eso es lo que estamos tratando de hacer. Hoy ha sido un partido difícil”, señaló.

En esa línea, el técnico siguió con sus dardos al arbitraje y se dedicó a enumerar una serie de acciones que complicaron el desarrollo del juego. “El único equipo que hoy no tuvo dificultades fue el juez del VAR. Porque en muchos casos podían tomar una decisión en cinco segundos, pero Antalya nos presionó mucho. Al mismo tiempo, hacía mucho calor. Era como si no hubiera corriente de aire en el estadio. Por lo tanto, no fue fácil mantener nuestro ritmo alto. Lo más importante en la segunda parte fue ganar y hicimos el partido que necesitábamos para ganar en la segunda parte. Especialmente después de nuestra última derrota en la liga. Ganamos dos partidos en tres días. Lo más importante para salir de este tipo de situaciones es jugar y ganar tu nuevo partido. Esto nos da un poco de moral. Ahora tenemos una semana de descanso por delante. Después del encuentro de Twente, pasará mucho tiempo hasta el próximo partido”, apuntó.