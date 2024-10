La mesura de Pellegrini tras vencer por fin a Simeone: “Mi intención no es ganarle a él; esas estadísticas no me importan”

Algún día tenía que terminarse la mala racha de Manuel Pellegrini enfrentando a Diego Simeone. Y eso llegó el domingo. El Ingeniero le ganó por primera vez al Cholo, gracias al 1-0 del Betis sobre el Atlético de Madrid, en uno de los duelos más atrayentes de la fecha 11 de la liga española. Tras 13 duelos en el historial, el chileno pudo festejar, en un triunfo importante para el club andaluz.

Después de un partido que terminó siendo sufrido, porque la diferencia fue exigua considerando el trámite del juego y las ocasiones desperdiciadas, el entrenador nacional analizó lo sucedido. “Hicimos un gran partido ante un gran rival. Un primer tiempo completísimo y tuvimos ocasiones para haber liquidado el encuentro. El segundo tiempo fue más equilibrado. Nos quedamos con tres puntos muy importantes”, manifestó el DT en los micrófonos de la transmisión oficial.

Respecto a las incontables chances de gol que no pudo aprovechar el Betis (el 2-0 no llegaba), Pellegrini indicó que “más que temor, es la realidad del fútbol que dice que cuando uno perdona tanto, después paga. Pero el equipo estaba muy sólido y tenía confianza en que podíamos hacer el segundo”. También aprovechó de destacar la labor del marroquí Abde, uno de los más destacados: “No podría el triunfo en un solo jugador, todos hicieron un gran partido, desde el portero hasta Abde y los que entraron. Me alegro por los jugadores cuando individualmente están bien”.

Acerca del acontecimiento que significa su primera victoria sobre Diego Pablo Simeone, Pellegrini fue cauto a la hora de analizar el fin de su mala racha. De hecho, destacó la historia del exmediocampista al mando de los rojiblancos. “Mi intención no es ganarle a él, es un técnico al que le tengo mucho cariño y ha hecho un gran trabajo en estos años en el Atlético. Esas estadísticas no me importan. Lo que quiero es que el equipo sume tres puntos y luche por los puestos europeos”, emitió.

En la vereda contraria, el golpe dolió en el Atleti. “El primer tiempo no pudimos hacer el partido que quisimos. Ellos empezaron fuerte, tuvieron la fortuna de ponerse en ventaja rápido con el gol. Eso entusiasmó al rival y a nosotros nos generó dificultades. Hicimos poco para intentar emparejar el partido. Fueron muy superiores en la primera parte. En el segundo tiempo, al menos desde el trabajo, el esfuerzo, competir, se mejoró, estuvimos más cerca de empatar pero ellos también tuvieron situaciones para ganar. Son justos ganadores”, declaró el Cholo Simeone.

El triunfo le permite al elenco de Heliópolis llegar a los 18 puntos y quedar a dos de los colchoneros, que marcan el corte para la clasificación a la Champions League de la temporada que viene.