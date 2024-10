“Desde Santiago”: Tobar aclara la orden clave para incluir en el informe del juez del polémico duelo entre Colo Colo y Huachipato

Este martes, en el Tribunal de Disciplina, Héctor Jona, el juez principal del duelo entre Colo Colo y Huachipato, sacó la voz. El árbitro, en plena audiencia tras la denuncia de la U, que apunta a Jorge Almirón por desacato, explicó no haberse dado cuenta de la presencia de Víctor Vidal, a quien denunció en su informe por estar en una zona de exclusión.

“Yo no vi nada. Me pidieron que lo informara”, planteó el juez. Ante la consulta de quien se lo pidió, manifestó que había sido Carlos Ulloa, el jefe técnico de la Comisión de Árbitros de la ANFP, quien no estaba en el estadio acerero. “No, me lo pidió desde Santiago. ¿Quién me lo pidió? Carlos Ulloa”, admitió el árbitro del compromiso quien, por cierto, se había tomado más tiempo que el habitual para la entrega del escrito sobre el que, habitualmente, el tribunal se basa para sus sentencias.

Es que el informe del cotejo que revuelve el final del Torneo Nacional recibió ajustes. Si bien se entregó uno casi 24 horas después del cotejo, este último recibió una modificación tras las imágenes que llegaron a la comisión de árbitros que comanda Roberto Tobar.

Al ser consultado por El Deportivo, Roberto Tobar, el jefe de los árbitros, explicó la situación. “Efectivamente se le pidió que agregara al informe que Víctor Vidal estaba en una zona de exclusión. Es algo que hacemos comúnmente frente a situaciones que se le escapan a los árbitros en determinados encuentros. Ahora claramente agarra más relevancia por la situación que está pasando”, dicen, de entrada.

“En esta situación reaccionamos frente a una publicación que apareció en un medio y, por lo mismo, decidimos incluir que estaba en zona de exclusión. Por lo mismo el informe salió mas tarde, pese a que habíamos mandado uno sin la denuncia”, complementa el éxárbitro FIFA.

“Siempre ha complementado los informes en caso que los jueces no se percaten de alguna acción. No se olvide que la patada de Beccacece al refrigerador el árbitro no la vio y después fue anexada al informe por todo lo que salió en los medios”, cierra.

Cabe recordar que la decisión que resolverá el futuro del torneo quedó pendiente para el próximo martes. El Tribunal encargó nuevas diligencias con la finalidad de formarse una convicción total antes de la resolución. La audiencia de este martes duró casi cuatro horas.