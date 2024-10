Barnechea recupera la vida: revierten desafiliación del equipo huaicochero

Barnechea recupera la vida. La Segunda Sala del Tribunal de Disciplina revocó “en todas sus partes”, la sanción que había condenado a los huaicocheros a la desafiliación.

“La Segunda Sala del Tribunal de Disciplina, por la unanimidad de sus miembros presentes en la vista, ha resuelto REVOCAR en todas sus partes la sentencia en alzada de fecha 8 de octubre de 2024 y, en consecuencia, dejar sin efecto la decisión de sancionar con la desafiliación al Club Barnechea SADP de la ANFP y las consecuencias derivadas de ello, como se detallará fundadamente en la sentencia definitiva que se remitirá oportunamente”, comunicó la corte de apelaciones del balompié nacional.

¿Qué dice el primer fallo?

Hay que hacer hincapié especialmente en que el dictamen de la Segunda Sala no involucra la medida deportiva que condena al equipo del sector oriente de la región Metropolitana al descenso a la Segunda División. “Se entenderá, para todos los efectos, que el Club Barnechea ocupa el último lugar de la tabla de posiciones al término del Campeonato Nacional de Primera B, Temporada 2024, contabilizándose todos los partidos que hubiere disputado o que le restare por disputar, como perdidos por un marcador de 3x0, salvo que el equipo rival hubiere obtenido un triunfo por una diferencia mayor”, sostiene.

Barnechea no pudo disputar los partidos ante Recoleta, Rangers y La Serena. El tribunal entendió esa situación obedecía a la determinación que había adoptado la Instancia de Apelación.

El fallo de la Segunda Sala que revierte la desafiliación de Barnechea.

A comienzos de septiembre, el mismo tribunal había castigado a Barnechea con la pérdida de 45 puntos. “Adicionalmente, se sanciona al Club Barnechea con una multa de 500 Unidades de Fomento y la pérdida de quince puntos adicionales de aquellos que ya hubiere acumulado o de los que obtuviere en el futuro, en el campeonato actualmente en disputa o en el que le suceda si no alcanzaren, aun cuando le corresponda participar en el torneo siguiente en otra división”, consignaba ese dictamen.

La sentencia incluía, además, una cuantiosa multa. Los huaicocheros tendrán que pagar 1.500 Unidades de Fomento. Es decir, 500 UF por cada uno de los partidos en los que, efectivamente, no se presentaron a cumplir con su obligación deportiva.

El 26 de julio, Barnechea había sufrido un auténtico terremoto. Ese día, la Instancia de Apelación le quitó la licencia que le permitía participar en los campeonatos profesionales del fútbol chileno. Según información recabada por El Deportivo, esta decisión se debió al no cumplimiento con el pago de impuestos. “Tuvo dos alternativas para regularizar la situación. Y no lo hizo”, declaró un conocedor del asunto. “Apelaron en plazos y de los antecedentes no hay prueba alguna que logre acreditar el pago con la Tesorería General de la República”, añadía una fuente respecto de la determinación que daba inicio al fin de la permanencia del club en el profesionalismo.