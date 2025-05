Pellegrini está conforme con la victoria del Betis ante Fiorentina y advierte: “No vamos a ir a Florencia a refugiarnos”

Manuel Pellegrini está feliz. Lo dice y se nota. Aunque también mantiene su estampa de seriedad, sabiendo que le queda la revancha. Este jueves, el Real Betis se impuso por 2-1 frente a la Fiorentina y saca una mínima ventaja. La próxima semana irán a Italia a buscar la clasificación a la final de la Conference League.

Cédric Bakambu, a los 6’, y Antony, en el 63’, anotaron para el equipo del estratega nacional. Para el elenco lila marcó Luca Ranieri el descuento a los 72 minutos. La revancha es el próximo jueves 8 de mayo, a las 15 horas de Chile.

Luego de la victoria de los albiverdes, el Ingeniero ya visualiza lo que será la vuelta. “Veo un partido muy equilibrado. Quedé muy contento con la actuación del equipo, tuvimos la personalidad para salir a buscar el encuentro y vamos a hacer lo mismo en Florencia”, comentó en rueda de prensa.

El Betis le ganó a la Fiorentina.

Consultado por la poca diferencia en el resultado, pese a que el Betis fue muy superior, Pellegrini opta por la cautela y asegura que un gol más no hubiera cambiado su análisis de lo sucedido, de hecho, desestima la jugada polémica sobre el final que pudo haber significado penal para su escuadra, y evita entrar en controversias con el árbitro. “Más que buscar un resultado amplio, creo que merecimos ganar y lo hicimos. Pero son 180 minutos y debemos salir a buscar el partido allá. Sería un error ir a jugar allá con el marcador. Debemos demostrar que tenemos que vamos por la clasificación”, señaló el entrenador.

Otro elemento que llamó la atención fue la decisión que tomó el chileno de no gastar sus ventanas de cambio. “Vi al equipo bien. No teníamos mayor variantes para hacer, creo que el partido no necesitaba más cambios. La cantidad de ocasiones que creamos amerita haber dejado al equipo”, explicó el exestratega del Real Madrid.

En esa línea, fue enfático y reiterativo en que vio una de las mejores actuaciones de su escuadra y que está conforme con el marcador. “Dentro del resultado, hay distintas maneras de jugar y hoy quedé contento. Hicimos transiciones muy buenas. Hubo una jugada con movimiento y técnica muy rápido. Creamos mucho ante un equipo que defiende bien y nos llegó poco un equipo que ataca mucho”, remarcó Pellegrini.

“Tuvimos la personalidad de no cambiar la manera de jugar. No vamos a ir a Florencia a refugiarnos”, añadió.

Aun así, prefiere no anticipar encuentros y asegura que desde ahora su foco está puesto en el duelo que tienen el fin de semana por LaLiga, donde están peleando por el cupo de clasificación a la Champions League. “El plan es centrarnos en el partido con Espanyol el domingo. Desde el lunes analizaremos el partido que hicimos y vamos a ver que haremos en Florencia”, dijo.

Finalmente, se refirió a la fanaticada del Betis, que nuevamente ha elogiado y ovacionado al Ingeniero, quien en las últimas semanas ha roto marcas en el elenco ibérico. “El ambiente me pareció espectacular. La gente está ilusionada, pero en el derbi ante Sevilla el ambiente era parecido. La gente está representada con el equipo”, apuntó el director técnico.