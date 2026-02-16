Colo Colo en alza, la UC y la U no despegan y Limache sorprende como líder: lo que dejó la Fecha 3 de la Liga de Primera.

La tercera fecha de la Liga de Primera reordenó la parte alta de la tabla. Los dos equipos que llegaban con campaña perfecta (O’Higgins y Unión La Calera) perdieron sus partidos y dejaron el liderato en manos de Deportes Limache.

El equipo de la Quinta Región superó como local a O’Higgins por 2-1 y alcanzó los siete puntos, consolidando un arranque que lo tiene por encima de los principales candidatos al título. Además, se mantiene invicto junto a Ñublense, uno de los pocos equipos que no ha perdido en el inicio del torneo. Los chillanejos, eso sí, son novenos con cinco unidades, producto de una victoria y dos empates.

Detrás del líder se formó un grupo numeroso de perseguidores con seis unidades. En ese lote aparecen Colo Colo, Huachipato, Coquimbo Unido, Universidad de Concepción y Cobresal.

Colo Colo repite el guion

El cuadro albo volvió a resolver su partido en el tramo final. El triunfo ante La Calera le permitió sumar su segundo triunfo consecutivo y quedar en el grupo de los seis puntos.

Más allá de las formas, Colo Colo ha logrado sostener resultados en partidos cerrados, ambos en el estadio Monumental. Ahora fue Maximiliano Romero quien abrió el marcador en el tiempo adicional, tras una asistencia de Yastin Cuevas.

La UC no encuentra regularidad y la U sigue sin ganar

La fecha volvió a ser compleja para las universidades. La UC perdió como visitante frente a Cobresal y quedó rezagada en la parte media de la tabla. El equipo cruzado sumó su primera derrota en un inicio irregular, donde han tenido dificultades para manejar los partidos fuera de casa.

En tanto, Universidad de Chile sumó su tercer partido sin triunfos tras igualar sin goles ante Palestino. El punto le sirve poco a la U en la urgencia por despegar de la zona baja en las primeras fechas del campeonato.

Limache se encumbra

La derrota de O’Higgins en su visita a Limache cortó la racha perfecta del cuadro rancagüino y confirmó el buen momento del nuevo líder, que ha encontrado en Daniel Castro y Jean Meneses una dupla letal en el ataque. El equipo tomatero capitalizó un fin de semana en el que también cayó La Calera, otro de los que llegaba con dos triunfos consecutivos.

En apenas tres fechas, la parte alta del torneo cambió de manos y dejó en evidencia lo ajustado del arranque del campeonato.

La jornada también estuvo marcada por los duelos regionales. El triunfo de Coquimbo Unido en La Serena y la victoria de Universidad de Concepción ante Deportes Concepción le dieron movilidad a una fecha con partidos de trámite cerrado. En total, la fecha registró 17 goles en ocho encuentros, con varios resultados ajustados y pocas diferencias amplias. Donde si hubo distancia fue en el 3-0 de Huachipato a Everton, en el comienzo de la jornada.

Tras la tercera jornada, solo Limache y Ñublense se mantienen invictos. En el extremo opuesto, cinco equipos todavía no conocen de triunfos (la U, Palestino, La Serena, Concepción y Everton). Con un calendario que aún no permite grandes conclusiones, la tercera fecha dejó un líder inesperado, los grandes con cuentas pendientes y una zona alta repleta.