SUSCRÍBETE
La Tercera
Ciencia y Tecnología
Chile
Negocios
Opinión
Cultura y Entretención
Sociedad
El Deportivo
Mundo
    Ediciones
    Suscripciones
    Redes sociales
    Grupo Copesa
    75 años haciendo periodismo
    El Deportivo

    Colo Colo en alza, la UC y la U no despegan y Limache sorprende como líder: lo que dejó la Fecha 3 de la Liga de Primera

    El cuadro tomatero se alza como el único puntero del certamen de Primera División, con siete puntos. Detrás, un amplio lote de equipos con seis unidades lo persiguen.

    Lucas MujicaPor 
    Lucas Mujica
    Colo Colo en alza, la UC y la U no despegan y Limache sorprende como líder: lo que dejó la Fecha 3 de la Liga de Primera. ANDRES PINA/PHOTOSPORT

    La tercera fecha de la Liga de Primera reordenó la parte alta de la tabla. Los dos equipos que llegaban con campaña perfecta (O’Higgins y Unión La Calera) perdieron sus partidos y dejaron el liderato en manos de Deportes Limache.

    El equipo de la Quinta Región superó como local a O’Higgins por 2-1 y alcanzó los siete puntos, consolidando un arranque que lo tiene por encima de los principales candidatos al título. Además, se mantiene invicto junto a Ñublense, uno de los pocos equipos que no ha perdido en el inicio del torneo. Los chillanejos, eso sí, son novenos con cinco unidades, producto de una victoria y dos empates.

    Detrás del líder se formó un grupo numeroso de perseguidores con seis unidades. En ese lote aparecen Colo Colo, Huachipato, Coquimbo Unido, Universidad de Concepción y Cobresal.

    Colo Colo repite el guion

    El cuadro albo volvió a resolver su partido en el tramo final. El triunfo ante La Calera le permitió sumar su segundo triunfo consecutivo y quedar en el grupo de los seis puntos.

    Más allá de las formas, Colo Colo ha logrado sostener resultados en partidos cerrados, ambos en el estadio Monumental. Ahora fue Maximiliano Romero quien abrió el marcador en el tiempo adicional, tras una asistencia de Yastin Cuevas.

    La UC no encuentra regularidad y la U sigue sin ganar

    La fecha volvió a ser compleja para las universidades. La UC perdió como visitante frente a Cobresal y quedó rezagada en la parte media de la tabla. El equipo cruzado sumó su primera derrota en un inicio irregular, donde han tenido dificultades para manejar los partidos fuera de casa.

    En tanto, Universidad de Chile sumó su tercer partido sin triunfos tras igualar sin goles ante Palestino. El punto le sirve poco a la U en la urgencia por despegar de la zona baja en las primeras fechas del campeonato.

    Limache se encumbra

    La derrota de O’Higgins en su visita a Limache cortó la racha perfecta del cuadro rancagüino y confirmó el buen momento del nuevo líder, que ha encontrado en Daniel Castro y Jean Meneses una dupla letal en el ataque. El equipo tomatero capitalizó un fin de semana en el que también cayó La Calera, otro de los que llegaba con dos triunfos consecutivos.

    En apenas tres fechas, la parte alta del torneo cambió de manos y dejó en evidencia lo ajustado del arranque del campeonato.

    La jornada también estuvo marcada por los duelos regionales. El triunfo de Coquimbo Unido en La Serena y la victoria de Universidad de Concepción ante Deportes Concepción le dieron movilidad a una fecha con partidos de trámite cerrado. En total, la fecha registró 17 goles en ocho encuentros, con varios resultados ajustados y pocas diferencias amplias. Donde si hubo distancia fue en el 3-0 de Huachipato a Everton, en el comienzo de la jornada.

    Tras la tercera jornada, solo Limache y Ñublense se mantienen invictos. En el extremo opuesto, cinco equipos todavía no conocen de triunfos (la U, Palestino, La Serena, Concepción y Everton). Con un calendario que aún no permite grandes conclusiones, la tercera fecha dejó un líder inesperado, los grandes con cuentas pendientes y una zona alta repleta.

    Lee también:

    Más sobre:FútbolFútbol NacionalFútbol ChilenoColo ColoUnión La CaleraO'HigginsDeportes LimacheLimacheUniversidad CatólicaLa UCUniversidad de ChileLa U

    COMENTARIOS

    Para comentar este artículo debes ser suscriptor.

    Suscríbete

    Lo Último

    Indicios de crimen organizado: ECOH indaga hallazgo de cuerpo baleado en San José de Maipo

    Gobierno pone en marcha obras del embalse Zapallar en Ñuble: beneficiará a más de 2 mil agricultores

    Biobío, Ñuble y La Araucanía suman más del 75% de las hectáreas quemadas por los incendios forestales en 2025-2026

    RN respalda nombramiento de Jouannet y pone en duda avance de sala cuna universal y FES “tal cual como están”

    El alimento que aumenta el riesgo de padecer infecciones urinarias, según un estudio

    Concluyen búsqueda y defienden identificación de restos del cura guerrillero colombiano Camilo Torres

    Lo más leído

    1.
    Manuel Pellegrini pide mesura en el Betis por la Champions: “No debemos confundir un deseo con una realidad”

    Manuel Pellegrini pide mesura en el Betis por la Champions: “No debemos confundir un deseo con una realidad”

    2.
    ¿Se olvida de Santiago Wanderers? El salario que acerca a Óscar Opazo a Everton

    ¿Se olvida de Santiago Wanderers? El salario que acerca a Óscar Opazo a Everton

    3.
    Conmebol no lo perdona: las millonarias multas contra Jorge Sampaoli que marcan su adiós del Atlético Mineiro

    Conmebol no lo perdona: las millonarias multas contra Jorge Sampaoli que marcan su adiós del Atlético Mineiro

    4.
    Una cita que duró más de tres horas: el cara a cara entre Natalia Duco y Jaime Pizarro

    Una cita que duró más de tres horas: el cara a cara entre Natalia Duco y Jaime Pizarro

    5.
    ¿Cuánto cuestan? Real Madrid pone a la venta los asientos del histórico Santiago Bernabéu

    ¿Cuánto cuestan? Real Madrid pone a la venta los asientos del histórico Santiago Bernabéu

    Portada del dia

    Plan digital + LT Beneficios por 3 meses

    Infórmate mejor y accede a beneficios exclusivos$6.990/mes SUSCRÍBETE

    IMPERDIBLES

    Cuál es el mejor remedio para el dolor articular y la osteoartritis, según una especialista

    Cuál es el mejor remedio para el dolor articular y la osteoartritis, según una especialista

    Review de God of War: Sons of Sparta, ¿un insulto a los fans?

    Review de God of War: Sons of Sparta, ¿un insulto a los fans?

    Qué es el cáncer colorrectal, cada vez más común entre adultos jóvenes (y cuáles son sus síntomas)

    Qué es el cáncer colorrectal, cada vez más común entre adultos jóvenes (y cuáles son sus síntomas)

    Por qué la memoria empeora con la edad, según un reciente estudio

    Por qué la memoria empeora con la edad, según un reciente estudio

    Servicios

    Este 17 de febrero es el eclipse solar anular: ¿Dónde se verá el llamado anillo de fuego?

    Este 17 de febrero es el eclipse solar anular: ¿Dónde se verá el llamado anillo de fuego?

    A qué hora y dónde ver a Cristian Garin y Alejandro Tabilo hoy en el ATP de Río de Janeiro

    A qué hora y dónde ver a Cristian Garin y Alejandro Tabilo hoy en el ATP de Río de Janeiro

    ¿Robaron tu celular? La guía paso a paso para bloquear cuentas y evitar la pérdida de información o dinero

    ¿Robaron tu celular? La guía paso a paso para bloquear cuentas y evitar la pérdida de información o dinero

    Indicios de crimen organizado: ECOH indaga hallazgo de cuerpo baleado en San José de Maipo
    Chile

    Indicios de crimen organizado: ECOH indaga hallazgo de cuerpo baleado en San José de Maipo

    Biobío, Ñuble y La Araucanía suman más del 75% de las hectáreas quemadas por los incendios forestales en 2025-2026

    Este 17 de febrero es el eclipse solar anular: ¿Dónde se verá el llamado anillo de fuego?

    Gobierno pone en marcha obras del embalse Zapallar en Ñuble: beneficiará a más de 2 mil agricultores
    Negocios

    Gobierno pone en marcha obras del embalse Zapallar en Ñuble: beneficiará a más de 2 mil agricultores

    Daniel Mas sostiene la primera bilateral con la ministra de Minería, Aurora Williams

    Grenergy presenta nuevo proyecto fotovoltaico por más de US$200 millones en la Región de O’Higgins

    El alimento que aumenta el riesgo de padecer infecciones urinarias, según un estudio
    Tendencias

    El alimento que aumenta el riesgo de padecer infecciones urinarias, según un estudio

    4 cambios en la alimentación que pueden ayudar a reducir el riesgo de cáncer, según un oncólogo

    Qué es Ring, la empresa de seguridad de Amazon que causó polémica por su comercial en el Super Bowl

    Colo Colo en alza, la UC y la U no despegan y Limache sorprende como líder: lo que dejó la Fecha 3 de la Liga de Primera
    El Deportivo

    Colo Colo en alza, la UC y la U no despegan y Limache sorprende como líder: lo que dejó la Fecha 3 de la Liga de Primera

    En vivo: Christian Garin enfrenta a Thiago Tirante en su debut en el ATP de Río de Janeiro

    Red Bull Cerro Abajo 2026: Sebastián Holguín triunfa en Valparaíso y se corona “Rey del Puerto”

    Review de God of War: Sons of Sparta, ¿un insulto a los fans?
    Tecnología

    Review de God of War: Sons of Sparta, ¿un insulto a los fans?

    Cómo el Pentágono usó a la Inteligencia Artificial Claude para capturar a Maduro

    Review del Redmi Note 15 Pro 5G: para olvidarse del cargador

    La canción de Led Zeppelin por la que John Paul Jones quiere ser recordado
    Cultura y entretención

    La canción de Led Zeppelin por la que John Paul Jones quiere ser recordado

    Robert Duvall, o el “Consigliere” Tom Hagen que alcanzó la gloria limpiando la ropa sucia de los Corleone en El Padrino

    A los 95 años muere Robert Duvall, ganador del Oscar y leyenda del cine

    Concluyen búsqueda y defienden identificación de restos del cura guerrillero colombiano Camilo Torres
    Mundo

    Concluyen búsqueda y defienden identificación de restos del cura guerrillero colombiano Camilo Torres

    Conversaciones de Ginebra: Estados Unidos se reunirá con delegaciones de Irán y Ucrania

    Las claves para entender la moción de censura que podría destituir al presidente peruano José Jerí

    El “basurero emocional”: Cuando el chat con tu ex deja de ser coordinación y se convierte en transgresión
    Paula

    El “basurero emocional”: Cuando el chat con tu ex deja de ser coordinación y se convierte en transgresión

    Emilia Müller: La moda como un tema fundamental para entender la sociedad

    Datos Paula: películas y series para ver en San Valentín