    El Deportivo

    ¿En qué lugar quedaron Colo Colo, la U y la UC? Revisa la tabla de posiciones de la Liga de Primera tras la Fecha 3

    La tercera jornada del Campeonato Nacional terminó con el triunfo de Colo Colo sobre Unión La Calera.

    Lucas Mujica 
    Lucas Mujica
    ¿En qué lugar quedaron Colo Colo, la U y la UC? Revisa la tabla de posiciones de la Liga de Primera tras la Fecha 3. FELIPE ZANCA/PHOTOSPORT

    Finalizó la segunda jornada de la Liga de Primera. Este domingo, Colo Colo se impuso por la mínima frente a Unión La Calera. La acción se venía extendiendo desde el viernes. Ese día, Huachipato goleó a Everton (3-0). En el caso de las universidades, la U empató con Palestino y se estanca en la parte baja, mientras que la UC sumó su primera caída ante Cobresal.

    Los resultados de la segunda fecha de la Liga de Primera

    • Everton 0-3 Huahipato
    • Palestino 0-0 Universidad de Chile
    • Deportes La Serena 0-1 Coquimbo Unido
    • Deportes Limache 2-1 O’Higgins
    • Cobresal 3-2 Universidad Católica
    • Universidad de Concepción 2-1 Deportes Concepción
    • Ñublense 1-0 Audax Italiano
    • Colo Colo 1-0 Unión La Calera

    Así quedó la tabla de la Liga de Primera

    PosiciónEquipoPartidos jugadosDiferencia de golesPuntos
    1Deportes Limache337
    2Huachipato336
    3Coquimbo Unido326
    4Unión La Calera326
    5O’Higgins316
    6Colo Colo316
    7Cobresal306
    8Universidad de Concepción3-16
    9Ñublense315
    10Audax Italiano324
    11Universidad Católica314
    12Universidad de Chile3-12
    13Palestino3-22
    14Deportes La Serena3-21
    15Deportes Concepción3-40
    16Everton3-60

