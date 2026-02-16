¿En qué lugar quedaron Colo Colo, la U y la UC? Revisa la tabla de posiciones de la Liga de Primera tras la Fecha 3.

Finalizó la segunda jornada de la Liga de Primera. Este domingo, Colo Colo se impuso por la mínima frente a Unión La Calera. La acción se venía extendiendo desde el viernes. Ese día, Huachipato goleó a Everton (3-0). En el caso de las universidades, la U empató con Palestino y se estanca en la parte baja, mientras que la UC sumó su primera caída ante Cobresal.

Los resultados de la segunda fecha de la Liga de Primera

Everton 0-3 Huahipato

Palestino 0-0 Universidad de Chile

Deportes La Serena 0-1 Coquimbo Unido

Deportes Limache 2-1 O’Higgins

Cobresal 3-2 Universidad Católica

Universidad de Concepción 2-1 Deportes Concepción

Ñublense 1-0 Audax Italiano

Colo Colo 1-0 Unión La Calera

Así quedó la tabla de la Liga de Primera