¿En qué lugar quedaron Colo Colo, la U y la UC? Revisa la tabla de posiciones de la Liga de Primera tras la Fecha 3
La tercera jornada del Campeonato Nacional terminó con el triunfo de Colo Colo sobre Unión La Calera.
Finalizó la segunda jornada de la Liga de Primera. Este domingo, Colo Colo se impuso por la mínima frente a Unión La Calera. La acción se venía extendiendo desde el viernes. Ese día, Huachipato goleó a Everton (3-0). En el caso de las universidades, la U empató con Palestino y se estanca en la parte baja, mientras que la UC sumó su primera caída ante Cobresal.
Los resultados de la segunda fecha de la Liga de Primera
- Everton 0-3 Huahipato
- Palestino 0-0 Universidad de Chile
- Deportes La Serena 0-1 Coquimbo Unido
- Deportes Limache 2-1 O’Higgins
- Cobresal 3-2 Universidad Católica
- Universidad de Concepción 2-1 Deportes Concepción
- Ñublense 1-0 Audax Italiano
- Colo Colo 1-0 Unión La Calera
Así quedó la tabla de la Liga de Primera
|Posición
|Equipo
|Partidos jugados
|Diferencia de goles
|Puntos
|1
|Deportes Limache
|3
|3
|7
|2
|Huachipato
|3
|3
|6
|3
|Coquimbo Unido
|3
|2
|6
|4
|Unión La Calera
|3
|2
|6
|5
|O’Higgins
|3
|1
|6
|6
|Colo Colo
|3
|1
|6
|7
|Cobresal
|3
|0
|6
|8
|Universidad de Concepción
|3
|-1
|6
|9
|Ñublense
|3
|1
|5
|10
|Audax Italiano
|3
|2
|4
|11
|Universidad Católica
|3
|1
|4
|12
|Universidad de Chile
|3
|-1
|2
|13
|Palestino
|3
|-2
|2
|14
|Deportes La Serena
|3
|-2
|1
|15
|Deportes Concepción
|3
|-4
|0
|16
|Everton
|3
|-6
|0
