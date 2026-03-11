SUSCRÍBETE
La Tercera
Ciencia y Tecnología
Chile
Negocios
Opinión
Cultura y Entretención
Sociedad
El Deportivo
Mundo
    Ediciones
    Suscripciones
    Redes sociales
    Grupo Copesa
    75 años haciendo periodismo
    El Deportivo

    Champions League: Arsenal salva el invicto con un postrero empate en Leverkusen y queda a un paso de cuartos de final

    Los Gunners caían por 1-0 a un minuto del final, pero el penal convertido por Declan Rice permitió la igualdad de los británicos. Todo abierto para la vuelta del martes 17, en Londres.

    Rodrigo FuentealbaPor 
    Rodrigo Fuentealba
    Bayer Leverkusen abrió la cuenta ante Arsenal en el inicio de la segunda parte.

    Arsenal tuvo una esforzada jornada en la ida de los octavos de final de la Chammpions League. El equipo de Londres viajó hasta la casa de Bayer Leverkusen y rescató un postrero empate 1-1, resultado que le permite salvar el invicto con miras al duelo de vuelta y quedar a un paso de la ronda de los ocho mejores.

    Pero los alemanes no renunciaron a su juego ante el único equipo que ganó todos los partidos en esta edición del torneo. Salió a buscar la ventaja, copó el mediocampo y no tuvo reparos para cortar los circuitos del ordenado equipo de Mikel Arteta.

    Así, a los 7 minutos, un remate del camerunés Christian Kofane -juvenil de solo 19 años- puso a prueba al golero David Raya, quien no tuvo aparentes problemas para evitar el peligro.

    Aunque el líder de la Premier League también mostró sus argumentos. A los 20 minutos, el brasileño Gabriel Martinelli consiguió la más clara en el comienzo después de impactar su remate en el horizontal.

    Entonces, el partido encadenó sucesivos golpes de lado y lado. Pasada la media hora de partido, una gran jugada del hispano Alex García bien pudo redundar en la apertura del marcador para los germanos. Segundos antes del descanso, el local Ibrahim Maza intentó un tiro rasante que se paseó por el área de los Gunners.

    En el final

    Recién iniciada la segunda parte, el club propiedad del gigante químico dio el primer golpe, bajo la misma fórmula que caracteriza a los londinenses. Tiro de esquina con muchos jugadores en área chica para que el capitán Robert Andrich rematara de cabeza, en el segundo palo.

    La escuadra británica sintió el golpe de los teutones. Los dirigidos de Arteta intentaron abrir el juego por las bandas para ampliar el volumen de juego, pero la defensa escalonada de los anfitriones comenzó a desesperar a los isleños.

    Leverkusen tenía el triunfo en la mano. Sin embargo, a tres minutos del final, Malik Tillman derribó a Noni Madueke en el área y el árbitro turco Halil Umut Meler no dudó en sentenciar el penal. Kai Havertz (exBayer Leverkusen) cambió el cobro por gol a los 89’ y Arsenal salvó el invicto en la Champions, al margen de llevarse un valioso empate para la vuelta en el Emirates, el martes 17 de marzo.

    Más sobre:FútbolChampions LeagueBayer LeverkusenArsenal

    COMENTARIOS

    Para comentar este artículo debes ser suscriptor.

    Suscríbete

    Lo Último

    “Me dijo, anda a verificar con cuidado”: compañero del sargento Figueroa relata cómo encontró a carabinero baleado

    “Extraordinario”: el inusual hallazgo que encontró un estudio sobre las abejorro reinas

    Destacando el “trabajando para usted”: administración del Presidente Kast estrena nuevas imágenes de instituciones de gobierno

    Candelabro sorprende y lanza covers de Los Prisioneros coincidiendo con el cambio de mando

    BancoEstado tiene nueva gerenta general en gobierno de Kast: Andrea Silva Da Bove

    Universos, referencias y Yoshi: todo lo que sabemos sobre Super Mario Galaxy: La película

    Lo más leído

    1.
    “Hay un perjuicio” y “estamos a disposición”: las diversas reacciones que genera Natalia Duco como ministra del Deporte

    “Hay un perjuicio” y “estamos a disposición”: las diversas reacciones que genera Natalia Duco como ministra del Deporte

    2.
    Tras quedar fuera de la nómina: hermano de Marcelo Moreno Martins entrega su apoyo a Surinam en el repechaje mundialista

    Tras quedar fuera de la nómina: hermano de Marcelo Moreno Martins entrega su apoyo a Surinam en el repechaje mundialista

    3.
    Con Aránguiz fuera ocho semanas, más Zaldivia y Guerrero: los últimos lesionados que dejó Meneghini tras salir de la U

    Con Aránguiz fuera ocho semanas, más Zaldivia y Guerrero: los últimos lesionados que dejó Meneghini tras salir de la U

    4.
    Milad y Yunge pierden peso: la cita en que los clubes marginaron al directorio de la ANFP en la discusión por ley SADP

    Milad y Yunge pierden peso: la cita en que los clubes marginaron al directorio de la ANFP en la discusión por ley SADP

    5.
    Con Esteban González como opción: la U inicia la búsqueda del sucesor de Francisco Meneghini

    Con Esteban González como opción: la U inicia la búsqueda del sucesor de Francisco Meneghini

    Portada del dia

    Casi nadie tiene claro qué es un modelo generativo. El resto lo leyó en La Tercera

    Plan Digital + LT Beneficios$6.990 al mes SUSCRÍBETE

    IMPERDIBLES

    Una pausa del calor en Santiago: anuncian la llegada de aire frío a la Región Metropolitana a partir de este día

    Una pausa del calor en Santiago: anuncian la llegada de aire frío a la Región Metropolitana a partir de este día

    El peso de La Moneda: el antes y después del gabinete de Gabriel Boric en fotos

    El peso de La Moneda: el antes y después del gabinete de Gabriel Boric en fotos

    Cómo el hallazgo de un hueso en España sostiene que Aníbal utilizó elefantes de guerra, según una investigación

    Cómo el hallazgo de un hueso en España sostiene que Aníbal utilizó elefantes de guerra, según una investigación

    El extraño efecto secundario del paracetamol que registró un estudio en más de 500 estudiantes

    El extraño efecto secundario del paracetamol que registró un estudio en más de 500 estudiantes

    Servicios

    Comienzan pagos de la Beca BAES: ¿Cómo revisar el saldo del beneficio?

    Comienzan pagos de la Beca BAES: ¿Cómo revisar el saldo del beneficio?

    A qué hora y dónde ver al Real Madrid vs. Manchester City por la Champions League

    A qué hora y dónde ver al Real Madrid vs. Manchester City por la Champions League

    A qué hora y dónde ver a PSG vs. Chelsea por la Champions League

    A qué hora y dónde ver a PSG vs. Chelsea por la Champions League

    “Me dijo, anda a verificar con cuidado”: compañero del sargento Figueroa relata cómo encontró a carabinero baleado
    Chile

    “Me dijo, anda a verificar con cuidado”: compañero del sargento Figueroa relata cómo encontró a carabinero baleado

    Destacando el “trabajando para usted”: administración del Presidente Kast estrena nuevas imágenes de instituciones de gobierno

    Las cinco mujeres en la presidencia del Senado: Paulina Núñez se convierte en la primera representante de derecha en el cargo

    BancoEstado tiene nueva gerenta general en gobierno de Kast: Andrea Silva Da Bove
    Negocios

    BancoEstado tiene nueva gerenta general en gobierno de Kast: Andrea Silva Da Bove

    Petróleo ¿Cuál es la diferencia entre el WTI y el Brent, y qué países tienen las mayores reservas?

    Segmento habitacional empaña resultados de Echeverría Izquierdo y firma destaca cifra récord de cartera de proyectos

    “Extraordinario”: el inusual hallazgo que encontró un estudio sobre las abejorro reinas
    Tendencias

    “Extraordinario”: el inusual hallazgo que encontró un estudio sobre las abejorro reinas

    Qué se sabe del tiroteo contra la casa de Rihanna y quién es la acusada por intento de asesinato

    Cómo fue el tiroteo en el consulado de Estados Unidos en Toronto y qué se sabe del incidente

    En vivo: Real Madrid choca ante Manchester City por los octavos de final de la Champions League
    El Deportivo

    En vivo: Real Madrid choca ante Manchester City por los octavos de final de la Champions League

    Champions League: Arsenal salva el invicto con un postrero empate en Leverkusen y queda a un paso de cuartos de final

    Repasa el empate por 1-1 entre Arsenal y Bayer Leverkusen por los octavos de final de la Champions League

    Sonos refuerza su ecosistema con los nuevos parlantes Play y Era 100 SL
    Tecnología

    Sonos refuerza su ecosistema con los nuevos parlantes Play y Era 100 SL

    Cómo es Yesim, la eSim que promete mantenerte conectado a Internet en todo momento durante tus viajes

    Review de la Starlink Mini: el Internet satelital más portátil disponible en Chile

    Candelabro sorprende y lanza covers de Los Prisioneros coincidiendo con el cambio de mando
    Cultura y entretención

    Candelabro sorprende y lanza covers de Los Prisioneros coincidiendo con el cambio de mando

    Universos, referencias y Yoshi: todo lo que sabemos sobre Super Mario Galaxy: La película

    Y suma otra marca: Santiago es la segunda ciudad del mundo que más escucha AC/DC

    ¿Qué se sabe del acuerdo económico que Trump planea para Cuba sin cambiar al régimen, según USA Today?
    Mundo

    ¿Qué se sabe del acuerdo económico que Trump planea para Cuba sin cambiar al régimen, según USA Today?

    Eléonore Caroit, ministra francesa: “Es importante en esta transición de Chile que podamos también estar presentes”

    Presidente de Bolivia recuerda su vida en Chile durante el exilio: Aquí “empecé a entender la importancia de la democracia”

    Hummus de palta
    Paula

    Hummus de palta

    Hablemos de amor: Crecer entre mujeres

    Fuera de juego: Las brechas de género que excluyen a las niñas del deporte