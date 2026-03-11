Champions League: Arsenal salva el invicto con un postrero empate en Leverkusen y queda a un paso de cuartos de final

Arsenal tuvo una esforzada jornada en la ida de los octavos de final de la Chammpions League. El equipo de Londres viajó hasta la casa de Bayer Leverkusen y rescató un postrero empate 1-1, resultado que le permite salvar el invicto con miras al duelo de vuelta y quedar a un paso de la ronda de los ocho mejores.

Pero los alemanes no renunciaron a su juego ante el único equipo que ganó todos los partidos en esta edición del torneo. Salió a buscar la ventaja, copó el mediocampo y no tuvo reparos para cortar los circuitos del ordenado equipo de Mikel Arteta.

Así, a los 7 minutos, un remate del camerunés Christian Kofane -juvenil de solo 19 años- puso a prueba al golero David Raya, quien no tuvo aparentes problemas para evitar el peligro.

Aunque el líder de la Premier League también mostró sus argumentos. A los 20 minutos, el brasileño Gabriel Martinelli consiguió la más clara en el comienzo después de impactar su remate en el horizontal.

Entonces, el partido encadenó sucesivos golpes de lado y lado. Pasada la media hora de partido, una gran jugada del hispano Alex García bien pudo redundar en la apertura del marcador para los germanos. Segundos antes del descanso, el local Ibrahim Maza intentó un tiro rasante que se paseó por el área de los Gunners.

En el final

Recién iniciada la segunda parte, el club propiedad del gigante químico dio el primer golpe, bajo la misma fórmula que caracteriza a los londinenses. Tiro de esquina con muchos jugadores en área chica para que el capitán Robert Andrich rematara de cabeza, en el segundo palo.

La escuadra británica sintió el golpe de los teutones. Los dirigidos de Arteta intentaron abrir el juego por las bandas para ampliar el volumen de juego, pero la defensa escalonada de los anfitriones comenzó a desesperar a los isleños.

Leverkusen tenía el triunfo en la mano. Sin embargo, a tres minutos del final, Malik Tillman derribó a Noni Madueke en el área y el árbitro turco Halil Umut Meler no dudó en sentenciar el penal. Kai Havertz (exBayer Leverkusen) cambió el cobro por gol a los 89’ y Arsenal salvó el invicto en la Champions, al margen de llevarse un valioso empate para la vuelta en el Emirates, el martes 17 de marzo.