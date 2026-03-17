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    Champions Legue: Real Madrid repasa al Manchester City de Josep Guardiola y se mete entre los ocho mejores

    El cuadro merengue ganó 2-1 en Inglaterra con goles de Vinícius Junior y sumó un agregado de 5-1, tras el 3-0 de la ida. En Lisboa, Sporting derribó al matagigantes Bodo/Glimt tras golear 5-0 y sumar un 5-3 en el global.

    Rodrigo FuentealbaPor 
    Rodrigo Fuentealba
    Real Madrid venció al City en Manchester. FOTO: UEFA.

    Real Madrid tiene la fórmula para doblegar al Manchester City de Josep Guardiola. El equipo hispano lo eliminó por quinta vez de la Champions League, ahora en los octavos de final. El triunfo 2-1 de los hispanos en Inglaterra, con dos goles de Vinícius Junior, fue suficiente para completar un marcador global de 5-1 para alcanzar los cuartos de final.

    Una tarea que era muy cuesta arriba para los británicos. No solo por la diferencia de 3-0 de la ida con triplete de Federico Valverde, sino también por el impulso que toman los merengues en su torneo favorito.

    Escenario en el que los locales se vieron obligados a tomar la iniciativa. Así, antes de los 3 minutos, Ryan Cherki ya había puesto a prueba al golero belga Thibaut Courtois, quien volvió a responder en la jugada siguiente, tras el tiro de Rodri.

    Cuarto de hora inicial que vio mucho mejor a los Ciudadanos. Pero el más ganador en la historia del torneo tiene esa impronta que lo hace especial. A los 17 minutos, Vinícius Junior remató fuerte al primer palo y el portugués Bernardo Silva repelió la pelota en la línea, con el codo.

    Y aunque el árbitro francés Clément Turpin no había advertido la falta en el inicio, tras revisar las imágenes del VAR no solo cobró el penal, sino que también mostró la roja al jugador del City, a los 20’. Lanzamiento que Vini no falló para el 1-0 que dejaba la serie 4-0 en el global.

    El Madrid no bajó la intensidad y, antes de la media hora de partido, el mismo jugador brasileño tuvo en sus pies la segunda cifra. Sin embargo, su remate se fue ancho por muy poco.

    Pese a tener todas las variables en contra, los dirigidos de Pep lograron una leve reacción. A cuatro minutos del descanso, la gran jugada del belga Jérémy Doku terminó en los pies de Erling Haaland para que el noruego pusiera el 1-1.

    En la segunda parte, el DT de los hispanos Álvaro Arbeloa dejó al arquero Courtois en el camarín por una sobrecarga muscular, para ser reemplazado por Andryi Lunin. Claro que los merengues se defendieron con el balón y apretaron en los momentos precisos.

    A veinte minutos del epílogo, el cuadro de la capital española apretó un poco más. Pese a ello, ni el cabezazo de Vinícius y tampoco el remate de sobre pique de Kylian Mbappé pudieron aumentar las cifras. Cuando el partido se iba, Vinícius Junior puso el 2-1 para una serie que, prácticamente, ya estaba sellada desde la ida.

    Adiós al matagigantes

    Sporting de Portugal protagonizó la verdadera hazaña de los octavos de final. Después de caer 3-0 en la ida ante el Bodo/Glimt en Noruega, los lusos vencieron 5-0 en la vuelta con dos goles en el tiempo agregado, para así meterse entre los ocho mejores equipos de la Champions League.

    El cuadro lisboeta apabulló al matagigantes de la competencia, el mismo que había eliminado al último finalista Inter de Milán, en la serie de playoffs. Los Leones ganaron 3-0 en los 90 minutos, con goles de Gonçalo Inácio (34’), Pedro Gonçalves (61’) y el penal del colombiano Luis Suárez (78’). En el tiempo suplementario, Maxi Araújo (92’) y Rafael Nel (121’) sellaron el global de 5-3.

    En la próxima ronda, la escuadra lusitana se medirá Arsenal de Inglaterra, cuadro que venció 2-0 a Bayer Leverkusen (3-1 en el marcador agregado) con goles de Eberechi Eze (41’) y Declan Rice (63’). El otro partido de la jornada terminó con un 3-0 para el campeón PSG en casa de Chelsea, para completar una diferencia de 8-2 en la sumatoria.

    La jornada del miércoles destaca el enfrentamiento entre el local Barcelona y Newcastle United, a las 14:45 de Chile, rivales que igualaron 1-1 en la ida. A las 17:00, Liverpool (0) recibirá a Galatasaray de Turquía (1), Bayern de Múnich (6) a Atalanta de Bérgamo (1) y Tottenham (2) se medirá a Atlético de Madrid (5).

    Los partidos de cuartos de final se disputarán entre el 7 y 15 de abril, próximos. Las semifinales serán entre el 28 de abril y el 6 de mayo, mientras que la gran final se jugará el sábado 30 de mayo en el Puskás Arena de Budapest, en Hungría.

    Más sobre:FútbolChampions LeagueReal MadridManchester CityJosep GuardiolaBodo/GlimtSporting de Portugal

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