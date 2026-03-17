En vivo: Manchester City enfrenta al Real Madrid en busca de la hazaña para avanzar en la Champions League
El cuadro inglés debe revertir el 3-0 que le propinaron los merengues en España para avanzar a los cuartos de final. Sigue aquí los detalles del partido.
Manchester City 1-1 Real Madrid
Marcador Global 1-4
Se salva el Madrid
49′. Haaland dispara desde el centro del área y Lunin ataja en su primera intervención.
Comienza la segunda parte
Ambos equipos tienen cambios. En el City salieron Reijnders y Dias e ingresaron Aké y Guéhi. Y en el Madrid salió Courtois e ingresó Lunin.
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Termina la primera parte
El City buscó emparejar las cosas, pero la jerarquía del Madrid se impuso en estos 45 minutos iniciales.
Tarjeta Amarilla
45′+3′. Khusanov le mete el hombro en la cara Vinicius y es amonestado en el City.
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45′. Se agregaron tres minutos más a esta primera parte.
El empate en imágenes
El gol del City
41′. Un centro al área del Madrid y Haaland le pega casi con la canilla y logra empatar el partido.
Gooooooooooooooooool del City
Así fue el penal cometido por el City
Otra del Madrid
37′. Díaz entra hasta la cocina y Donnarumma se encuentra con la pelota, cuando ya entraba en su arco.
Tiro del Madrid
34′. Tchouaméni prueba desde fuera. A las manos de Donnarumma.
Contra del Madrid
27’. Vinicius llega a posición de remate y su disparo se va cerca del segundo palo.
Courtois figura
26′. Haaland lo tiene y el portero del Madrid de nuevo le dice que no. Luego Rodri le pega desviado, tras capturar el rebote.
Vinicius tuvo el segundo
23′. Tras la chance de Haaland, viene la contra y el brasileño eleva inexplicablemente.
Lo tuvo Haaland
23′. El goleador del City remata en el área y Courtois estuvo notable.
El penal de Vinicius
22′. El brasileño pone la pelota en el primer palo y el portero se lanza al otro lado. Lo gana el Madrid.
Goooooooooooooool del Madrid
Penal y Tarjeta Roja
20′. El juez Turpin revisa la jugada y cobra la pena máxima y expulsa a Silva.
VAR
18′. Silva saca el segundo remate de Vinicius con el brazo. Y se revisa posible penal para el Madrid.
Paloooo....
16′. Vinicius encabeza la contra y el vertical le dice que no al gol. Luego vuelve a rematar y la saca Silva de la línea.
Las estadística
15′. Dos tiros al arco del City y uno del Madrid registra la transmisión oficial.
Sigue machacando el City
9′. Rodri remata desde fuera y una pierna madrileña alcanza a desviar el tiro.
Se lo pierde el City
5′. Reijnders queda en posición de tiro y le pega con la pantufla.
Otra del City
3′. Rodri le pega cruzado, pero Courtois le dice que no al gol ciudadano.
Palooooooo....
2′. Cherki remata y el vertical le dice que no al primero del City.
Era gol del Madrid
1′. Valverde entra solo e intenta un globito. Pero falla.
Comienza el partido
Manchester City y Real Madrid ya juegan en Inglaterra.
Equipos en la cancha
Se escucha el himno de la Champions y se iniciará el juego.
El 11 de Guardiola para los ciudadanos
La formación del Real Madrid
Courtois jugará su partido 99 en Champions
La estadística de local
El City ha recibido 7 veces al Madrid: 3 victorias, 3 empates y 1 derrota.
La hinchada del City no abandona
El Madrid espera ratificar su superioridad en la ida
La difícil misión
El City debe remontar el 3-0 de la ida, si quiere soñar con los cuartos de final de la Champions.
Buenas tardes
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