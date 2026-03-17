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    EN VIVO

    En vivo: Manchester City enfrenta al Real Madrid en busca de la hazaña para avanzar en la Champions League

    El cuadro inglés debe revertir el 3-0 que le propinaron los merengues en España para avanzar a los cuartos de final. Sigue aquí los detalles del partido.

    Manchester City enfrenta al Real Madrid. Foto: Uefa.com

    Manchester City 1-1 Real Madrid

    Marcador Global 1-4

    Se salva el Madrid

    49′. Haaland dispara desde el centro del área y Lunin ataja en su primera intervención.

    Comienza la segunda parte

    Ambos equipos tienen cambios. En el City salieron Reijnders y Dias e ingresaron Aké y Guéhi. Y en el Madrid salió Courtois e ingresó Lunin.

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    Termina la primera parte

    El City buscó emparejar las cosas, pero la jerarquía del Madrid se impuso en estos 45 minutos iniciales.

    Tarjeta Amarilla

    45′+3′. Khusanov le mete el hombro en la cara Vinicius y es amonestado en el City.

    Descuentos

    45′. Se agregaron tres minutos más a esta primera parte.

    El empate en imágenes

    El gol del City

    41′. Un centro al área del Madrid y Haaland le pega casi con la canilla y logra empatar el partido.

    Gooooooooooooooooool del City

    Así fue el penal cometido por el City

    Otra del Madrid

    37′. Díaz entra hasta la cocina y Donnarumma se encuentra con la pelota, cuando ya entraba en su arco.

    Tiro del Madrid

    34′. Tchouaméni prueba desde fuera. A las manos de Donnarumma.

    Contra del Madrid

    27’. Vinicius llega a posición de remate y su disparo se va cerca del segundo palo.

    Courtois figura

    26′. Haaland lo tiene y el portero del Madrid de nuevo le dice que no. Luego Rodri le pega desviado, tras capturar el rebote.

    Vinicius tuvo el segundo

    23′. Tras la chance de Haaland, viene la contra y el brasileño eleva inexplicablemente.

    Lo tuvo Haaland

    23′. El goleador del City remata en el área y Courtois estuvo notable.

    El penal de Vinicius

    22′. El brasileño pone la pelota en el primer palo y el portero se lanza al otro lado. Lo gana el Madrid.

    Goooooooooooooool del Madrid

    Penal y Tarjeta Roja

    20′. El juez Turpin revisa la jugada y cobra la pena máxima y expulsa a Silva.

    VAR

    18′. Silva saca el segundo remate de Vinicius con el brazo. Y se revisa posible penal para el Madrid.

    Paloooo....

    16′. Vinicius encabeza la contra y el vertical le dice que no al gol. Luego vuelve a rematar y la saca Silva de la línea.

    Las estadística

    15′. Dos tiros al arco del City y uno del Madrid registra la transmisión oficial.

    Sigue machacando el City

    9′. Rodri remata desde fuera y una pierna madrileña alcanza a desviar el tiro.

    Se lo pierde el City

    5′. Reijnders queda en posición de tiro y le pega con la pantufla.

    Otra del City

    3′. Rodri le pega cruzado, pero Courtois le dice que no al gol ciudadano.

    Palooooooo....

    2′. Cherki remata y el vertical le dice que no al primero del City.

    Era gol del Madrid

    1′. Valverde entra solo e intenta un globito. Pero falla.

    Comienza el partido

    Manchester City y Real Madrid ya juegan en Inglaterra.

    Equipos en la cancha

    Se escucha el himno de la Champions y se iniciará el juego.

    El 11 de Guardiola para los ciudadanos

    La formación del Real Madrid

    Courtois jugará su partido 99 en Champions

    La estadística de local

    El City ha recibido 7 veces al Madrid: 3 victorias, 3 empates y 1 derrota.

    La hinchada del City no abandona

    El Madrid espera ratificar su superioridad en la ida

    La difícil misión

    El City debe remontar el 3-0 de la ida, si quiere soñar con los cuartos de final de la Champions.

    Buenas tardes

    Bienvenidas y bienvenidos a una nueva transmisión de El Deportivo de La Tercera.

    Más sobre:Champions LeagueManchester CityReal MadridEn vivoChampions en vivoFútbol en vivoManchester City vs Real Madrid

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