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    Nacional

    Tribunal amplía en 90 días el plazo de investigación por triple homicidio en La Reina

    A raíz del caso se mantiene en prisión preventiva a Jorge Ugalde Parraguez, cuñado de la víctima.

    Claudio PortillaPor 
    Claudio Portilla

    Durante la jornada de este miércoles se llevó a cabo en el Centro de Justicia de Santiago la audiencia para discutir la ampliación del plazo de investigación por el triple homicidio en la Reina.

    En la ocasión, el tribunal accedió a ampliar en 90 días el plazo de la investigación, ya que aún se encuentran pendientes informes de pericias solicitadas por la defensa, como diligencias ordenadas por la Fiscalía.

    Los hechos

    Los hechos ocurrieron el 18 de octubre de 2025, cuando fueron encontrados muertos el fotógrafo Eduardo Cruz-Coke y sus dos hijos al interior de su vivienda ubicada en calle La Cañada, en la comuna de La Reina.

    Quien alertó a Carabineros fue Jorge Iván Ugalde Parraguez, psicólogo de 59 años y cuñado de la víctima, quien fue detenido el 3 de noviembre pasado, y se encuentra en prisión preventiva.

    Ugalde fue imputado por los delitos de homicidio calificado en contexto de violencia intrafamiliar, con alevosía y premeditación conocida, y como el autor material de los asesinatos.

    Tanto Eduardo Cruz-Coke, como los imputados, su hermana Trinidad Cruz-Coke y el psicólogo Jorge Ugalde, vivían en tres casas ubicadas en el mismo terreno en la comuna de La Reina, y una de las tesis que se maneja es que estos tendrían “intereses económicos” que podrían haberlos llevado a asesinar al hombre y sus hijos.

    Más sobre:Triple HomicidioLa ReinaTribunalJorge Ugalde

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