El necesitado Fortaleza: la involución del rival de Colo Colo que tiene complicado a su entrenador

Luego de la derrota con Deportes Limache, en Quillota, Colo Colo debe cambiar rápidamente el chip y enfocarse en la Copa Libertadores, el gran anhelo de la temporada, pero que se ha visto truncado por factores que exceden lo deportivo. Este martes, los albos visitan al Fortaleza en Brasil, en lo que será el reencuentro de ambos cuadros luego de la caótica y trágica jornada del 10 de abril, cuando el duelo en el Monumental fuese interrumpido por una invasión al campo.

Los resultados muestran que tanto chilenos como brasileños llegan urgidos a este compromiso. Más allá de la realidad en el certamen continental, la temporada 2025 no ha sido fácil para el Leao, luego de campañas anteriores donde destacó en lo doméstico y también en el ámbito internacional, algo inédito para un club que no está dentro de los más grandes del gigante sudamericano.

De la mano del entrenador argentino Juan Pablo Vojvoda, conocido para el medio criollo por su paso en Unión La Calera (subcampeón en 2020, quedando detrás de la UC de Ariel Holan), el Fortaleza se convirtió en un constante animador del fútbol brasileño. El otrora futbolista, surgido de la prolífica cantera de Newell’s Old Boys, arribó en mayo de 2021 al cuadro de la capital del estado de Ceará y ha ganado cinco títulos: tres Campeonatos Cearenses (el estadual) y dos Copa del Nordeste.

En el Brasileirao, sus mejores campañas fueron un cuarto lugar, en 2021 y 2024. Pero donde rozó el cielo fue alcanzando la final de la Copa Sudamericana 2023, en la cual cayó por penales ante la Liga de Quito.

Considerando los antecedentes del equipo, lo realizado en la temporada actual es decepcionante. En el campeonato de Primera División, el Tricolor do Pici ha ganado solo un partido de siete disputados. Con siete puntos de 21 posibles, está rozando la zona de descenso, aunque suene prematuro porque falta mucho torneo (en Brasil descienden cuatro). Su última presentación, el viernes pasado, fue un empate sin goles con Sao Paulo.

En cancha, Fortaleza no gana desde el 29 de marzo, 2-0 a Fluminense, por el Brasileirao. Es una racha de 10 partidos, con la salvedad del 0-3 a favor que le concedió el dictamen de la Conmebol respecto al partido cancelado contra Colo Colo, en el Monumental.

Fortaleza, en su visita al Monumental. FELIPE ZANCA/PHOTOSPORT

Un golpe duro fue perder la definición del Campeonato Cearense, ante el Ceará, en marzo. El rival de la ciudad los terminó superando en cantidad de títulos estaduales (47 contra 46).

Luego de la última presentación, Vojvoda reconoció que la situación es compleja. “Estamos en un momento difícil. En este momento, mi pensamiento es: tenemos un equipo que recuperar. Confío en mis jugadores. En tiempos difíciles, soy fuerte. Seguiré luchando día a día. No estoy muy lejos de mi futuro”, apuntó.

“Quiero ser feliz, pero ahora mismo no puedo conseguir esa felicidad. Mi felicidad es con el fútbol, así que si las cosas van bien en el fútbol, mi felicidad está presente. Cuando las cosas no están bien, sufro. Sufro con mis jugadores. Tengo un elenco que me responde, y eso es lo principal”, añadió, abriendo de par en par sus sentimientos.

El DT argentino aprovechó de solicitar la presencia de los hinchas este martes, para enfrentar al Cacique. “Hace mucho tiempo que no jugamos en casa en el Castelao. Tenemos que recuperarnos bien. Pedimos este apoyo a los hinchas. Ellos responderán. El fanático de Fortaleza suele estar molesto. Con razón. Otras veces, no está satisfecho con el equipo, con el rendimiento. Lo entendemos. Pero es un hincha que, cuando preguntamos, encontramos el apoyo que necesitamos”, declaró.

El grupo E de la Copa tiene a Fortaleza con cuatro puntos, en la línea de Racing. El sorprendente líder es Atlético Bucaramanga, con cinco unidades.