Colo Colo sufrió un bochorno ante Fortaleza. El 4-0 que los brasileños le endosaron al equipo de Jorge Almirón fue un duro golpe para los albos. La ilusión de pelear la Copa Libertadores se disipa peligrosamente y, en rigor, ya no depende del Cacique: además de vencer a Racing y Atlético Bucaramanga, debe esperar una combinación de resultados favorables.

El resultado profundiza las divisiones entre los hinchas y los jugadores. En los partidos de los albos, ya se habían registrado síntomas. Cada vez que el rendimiento se aleja de las expectativas, surge un cántico decidor. “Ganan sueldos millonarios, jueguen con el corazón. Respeten la camiseta, por la historia del campeón”, es el coro que baja de las gradas.

La Garra Blanca le suma otro palo a la hoguera de Colo Colo: exige que Esteban Pavez deje la capitanía

La Garra Blanca, que, por cierto, es parte fundamental de la crisis por su actuación en el partido de ida ante los brasileños, en el Monumental, exige una medida concreta: que Esteban Pavez deje la capitanía del equipo albo. El volante es concebido como uno de los responsables de la crisis futbolística que atraviesa el equipo popular. "Al señor Esteban Pavez, queremos decirle que su actitud es inaceptable. No mereces llevar la jineta. Además de su bajo rendimiento en cancha, no representas al pueblo albo, sus declaraciones y actos no reflejan el compromiso que esta institución merece“, postean.

Además, le reprochan haber solicitado la cancelación de los ‘hotelazos’ y su participación en una campaña contra la violencia con imágenes de la hinchada de fondo. “Dejas mucho que desear y creemos que es hora de que mires la jineta de capitán que lleva puesta y des un paso al costado. Aquí, usted ni siquiera califica para ídolo de nuestra amada institución”, insisten.

Pavez también había sido criticado por un accionista albo en la junta que se realizó a fines de abril.

Hace no mucho, en todo caso, le habían dedicado un lienzo: “La 8 no la ocupa cualquiera. Gracias capitán”.

A Cortés también lo fustigan

Las críticas también alcanzan a Brayan Cortés. “También es inaceptable la actitud de algunos jugadores trotones, sin compromiso ni ganas de jugar. El caso del señor Cortés, quien solo quería partir de Colo Colo, se inventó ofertas, terminó contrato, no concretó y volvió aumentando su sueldo. Un situación totalmente ridícula contrastado con su paupérrimo rendimiento. Al parecer dejó las manos en las negociaciones. De igual manera hay varios jugadores que semana tras semanas se les ve en discotecas, lejos de la concentración y responsabilidad que implica vestir la camiseta del club más grande del país”, acusan.

“En el año del centenario, es absurda la actitud tomada por el plantel del primer equipo masculino, iniciando la pretemporada tarde por temas económicos, algo insólito, considerando los altos sueldos que reciben. ¿Ustedes saben cuanto sacrificio hay detrás de cada entrada que compramos para seguir la camiseta que ustedes hoy representan?“, sostienen.

También hay alusiones a las diferencias entre directivos y al fichaje de Víctor Méndez, a quien señalan como seguidor de Universidad de Chile. Sin nombrarlo, también fustigan la contratación de Salomón Rodríguez, el fichaje más caro de la historia del club, por su bajísimo rendimiento.