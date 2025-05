Los octavos de la Libertadores cada vez más lejos: la complicada calculadora de Colo Colo para seguir en carrera

Futbol, Deportes Limache vs Colo Colo. Fecha 10, Liga de Primera 2025. El jugador de Colo Colo Marcos Bolados, izquierda, se lamenta tras perder contra Deportes Limache un partido de primera division realizado en el estadio Bicentenario Lucio Farina de Quillota, Chile. 02/05/2025 Andres Pina/Photosport Football, Deportes Limache vs Colo Colo. 10th turn, 2025 First Division League. Colo Colo’s player Marcos Bolados, left, reacts after losing against Deportes Limache a first division match at the Bicentenario Lucio Farina stadium in Quillota, Chile. 02/05/2025 Andres Pina/Photosport

ANDRES PINA/PHOTOSPORT