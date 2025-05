La fuerte autocrítica de Arturo Vidal tras la goleada de Fortaleza sobre Colo Colo

Colo Colo fue ampliamente superado por Fortaleza. En Brasil, la escuadra tricolor venció 4-0 al Cacique y lo deja colgando en la Copa Libertadores. Ahora el equipo de Jorge Almirón debe visitar a Racing y recibir a Bucaramanga, pero la clasificación se ve muy cuesta arriba para los albos.

Luego del encuentro en el Arena Castelao, uno de los primeros en sacar la voz, como suele ser costumbre en el equipo de Macul, fue Arturo Vidal. El volante fue muy autocrítico con el rendimiento que exhibieron en el enfrentamiento.

“En el primer tiempo regalamos los tres goles. Nos equivocamos muchas veces. Preparamos un partido y no resultó”, inició diciendo a la transmisión oficial.

Arturo Vidal tuvo un mal partido ante Fortaleza. THIAGO GADELHA

Luego, el King apuntó a los factores externos que tuvo el encuentro, sobre todo en la antesala, pero sin dejar de remarcar que el marcador final pasó por lo hecho por los futbolistas en el terreno de juego.

“Creo que el clima también afectó mucho, pero es solo culpa de nosotros. Veníamos con una idea y no la hicimos”, puntualizó el veterano mediocampista.

Luego, en zona mixta, profundizó en el análisis. “Queda el campeonato, la Copa Chile, aun tenemos chances de pelear acá, tenemos dos partidos para pasar en la Libertadores, sino a la Sudamericana. Un equipo que lo hizo tan bien el año pasado no se puede equivocar tanto. Le pido disculpas a la gente, pero a la que va al estadio, no a la que escribe en redes sociales y critica. Les prometo que el Campeonato Nacional será de nosotros”, señaló.

También reconoció que están lejos de la clasificación y dejó de lado su optimismo característico. “Se nos complicó muchísimo, el triunfo hoy era importante. Ya no depende de nosotros. Yo tengo fe cuando la responsabilidad es de nosotros, ahora no la tenemos. Pero en el fútbol todo se da. Hoy será una noche muy larga. Ahora pensaremos en Limache, tenemos que clasificar en la Copa Chile y hay que ganar los dos torneos locales”, enfatizó el ex Bayern Múnich.