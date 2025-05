El proceso Almirón se llena de dudas: la esquirlas que deja la peor versión del DT en Colo Colo

Jorge Almirón lo calificó como un “partido catastrófico”. La visita de Colo Colo a Fortaleza terminó desnudando todas las grietas del campeón chileno, que no ha logrado convencer durante la acontecida temporada 2025 (el año del centenario). En cancha, el equipo de Juan Pablo Vojvoda llevaba una racha de 10 partidos sin ganar. El ex DT de Unión La Calera estaba en la cornisa, según informaban los medios locales. Por lo mismo, no estaba dentro de lo previsible que sucediera lo que finalmente pasó en el Arena Castelao. Un 4-0 que deja heridas en Macul.

Las expectativas eran altísimas. Es cosa de revisar el archivo y encontrar lo que declaró Aníbal Mosa, el presidente de Blanco y Negro. En entrevista con este medio, en el mes de febrero, declaró: “Tenemos que instalarnos en la final de la Copa Libertadores; es el deseo de todos los colocolinos”. Luego de cuatro jornadas de la fase grupal, y el enorme lunar que significó la trágica y caótica noche del 10 de abril en el Monumental, ese anhelo se convierte en una quimera. El Cacique, cuyo objetivo era, al menos, igualar la campaña del año pasado (cuartos de final), está último con dos puntos y el deseo de llegar a octavos pende de un hilo.

Un partido como éste, de manera automática, siembra dudas respecto al mensaje del entrenador hacia sus jugadores. El estratega argentino no ha logrado encontrar el equipo tipo, pese a que cuenta con una plantilla que cuesta mensualmente más de 1.000 millones de pesos. Para 2025 se hizo una inversión onerosa para lograr destacar, sobre todo en la arena continental. Se fueron piezas relevantes (Falcón, Palacios y Gil, por citar ejemplos concretos) y las incorporaciones todavía no se acoplan (como Salomón Rodríguez). Si ya perder con el humilde Deportes Limache fue un mazazo, el tropezón en Brasil cala más hondo.

La peor versión de Almirón en Colo Colo

Pese a contar con uno de los planteles más potentes del fútbol local, el Cacique no ha logrado amalgamar una estructura estable y confiable, para lo que pretende el entrenador. Solo en cuatro partidos de la Copa Libertadores, Almirón ha usado tres esquemas diferentes. En el debut ante Bucamaranga, salió con un 4-2-3-1 y la defensa tuvo un primer tiempo para el olvido. Luego, para enfrentar a Fortaleza en Macul, mutó al 3-4-1-2, con la dupla Rodríguez - Correa en ofensiva. Repitió la oncena para el choque contra Racing, y se lo terminaron empatando en el epílogo (con un gol desde un lateral).

Y este martes, reinó la confusión. Una línea de tres, que se movió a cinco y acabó con una línea de cuatro, cuando la derrota estaba consumada. Empezó con un solo punta (Correa) y muchos volantes. Esteban Pavez jugó de Arturo Vidal y viceversa. El King partió en el eje, mientras que el capitán estaba más adelantado. Más allá de lo desbalanceada de la propuesta de Almirón, también hay pecados en los rendimientos individuales (como Saldivia, Cortés, Wiemberg y el propio Pavez).

“Ha sido un año muy malo, en todo aspecto”, declaró el 8 albo tras la derrota. “El primer tiempo regalamos los tres goles. Veníamos con una idea y no la hicimos”, complementó Vidal, quien prometió ganar el Campeonato Nacional, a raíz del complejo momento en la Copa.

Esteban Pavez, el capitán, lo apuntó directamente. "Hoy no resultó bien el esquema y hay que preguntarle al profe”, manifestó el volante. “El profe está muy dolido con lo que está pasando, como estamos todos nosotros. Tuvimos tres errores en el primer tiempo y todos lo pagamos caros”, complementó.

Una de las situaciones más confusas que dejó el duelo de los albos dice relación con Lucas Cepeda. Fue el jugador que más intentó, sobre todo en el primer tiempo. Aparentemente iba a ubicarse como un puntero izquierdo, sobre todo por la presencia de Wiemberg en la espalda. Pero fue rotando con Claudio Aquino, cuya mejor performance en Vélez fue como enlace, detrás del 9.

El extécnico de Boca Juniors renovó por dos años, lo hace inviable una salida anticipada. Según conoce El Deportivo, se hace prácticamente imposible una decisión de esas características porque el cuerpo técnico gana, aproximadamente, US$ 2 millones anuales. La justificación, desde el seno del club, es que el equipo ha jugado poco, algo que el propio plantel reclamó. ¿Fin de ciclo? La declaración de Almirón, antes del partido, causó extrañeza: “Ojalá fuera eterna mi estadía aquí, pero sé que en algún momento los ciclos se cumplen”.

Este fin de semana, Colo Colo se juega otra “final”, porque tiene un cara a cara directo con Limache, por la clasificación en la Copa Chile. El ambiente en Macul no está para otra decepción.