El crudo análisis de Jorge Almirón tras la humillante derrota de Colo Colo: “Fue un partido catastrófico”

El ánimo de Colo Colo está por el suelo. La goleada 4-0 que le propinó Fortaleza dejó al Cacique con pocas opciones de avanzar a octavos de final de la Copa Libertadores.

En una conferencia que se extendió por un poco más de cinco minutos, Jorge Almirón realizó un descarnado análisis de lo vivido en el Arena Castelao.

“No concretamos, no terminamos las jugadas, y después por errores propios, nos hicieron pagar. Cada error que cometimos fueron goles”, comenzó diciendo el estratega argentino.

“Jugamos con jugadores de jerarquía que te hacen pagar. Y bueno, creo que ahora es un momento donde hay que reflexionar. No quiero decir mucho más porque no es un momento de hablar de más. La derrota nos duele a todos. Tengo que evaluar bien todo. Y bueno, ahora tenemos que estar todos juntos”, añadió.

En ese sentido eximió de responsabilidad a sus dirigidos. “Otra vez me hago responsable de la derrota, como debe ser natural”.

También se le consultó por un posible fin de ciclo, como dejó entrever en la víspera. Sin embargo, descartó esa opción. “No, nada de eso, no. Para nada. Fue un partido duro que no nos salió nada”, contestó.

La impotencia del DT

“Realmente no nos salió nada. Cada vez que cometíamos un error nos hicieron goles. Y bueno, es difícil porque ellos agarran confianza con una ventaja importante. Cada jugador que atacaba en los errores fueron goles. Entonces ya la cabeza empieza a jugar, la motivación del local encuentra espacio, no tiene la necesidad pura de atacar. Maneja la pelota bien, tiene buenos jugadores. Son partidos muy difíciles de analizar porque cada error fue gol”, insistió.

En su visión, no esconde su sorpresa con lo ocurrido. “No hablo de la mala actitud, son cosas que lamentablemente nos pasaron todas hoy. Nadie esperaba este resultado, este tipo de partido. Hay que asumirlo, nada más”, sostuvo.

El técnico descartó que la poca competencia del equipo lo perjudicara. “Hoy no nos salió nada, no va por ahí, no va por el ritmo del juego. Había errores no forzados porque había espacio para jugar. Errores no forzados, terminaban en gol. Y bueno, salió todo mal, fue catastrófico el partido. Lamentablemente fue así. Después lo demás hay que valorar hacia adentro”, apuntó.

“Obviamente que lo que se vio no fue bueno de parte del equipo. Pero confiaba plenamente en el armado y en los jugadores que jugaban”, indicó, tratando de buscar alguna respuesta. “Son tipos de partidos, no lo sé. La ansiedad, había pases fáciles para jugar. Estábamos apurados en tomar decisiones y sin la presión constante cometimos errores nosotros. Entonces el rival lo aprovechó”, sentenció.

