“No depende de mí si me quedo”: Jorge Almirón anticipa reunión clave con Blanco y Negro por su continuidad en Colo Colo

Colo Colo vuelve a caer, por tercera vez y con goleadas consecutivas. Ahora 4-0 en casa de Racing, resultado que deja al equipo fuera de cualquier copa internacional. Una mala racha que se repite y en la que el técnico Jorge Almirón nuevamente tiene que dar explicaciones de esta crisis.

“Fue un partido durísimo. Hasta el gol de ellos jugamos muy bien en el planteamiento, tuvimos las situaciones más claras, fueron dos cuando estábamos cero a cero. Nos ganaron muy bien, no aprovechamos los momentos del partido, no pudimos sacar la ventaja. Hoy nos ganaron en todos los duelos y la jerarquía se marcó”, analizó el DT.

Asimismo, agregó que “una pelota perdida en el medio se generó la situación en el gol de ellos. Al final del primer tiempo nos hacen el segundo gol y fue un golpe duro. En el segundo quedamos con un hombre menos y caímos ante un rival de mucha jerarquía. Ellos tienen buenos jugadores”.

Evaluaciones

Pero la crisis del equipo es profunda. Los hinchas buscan culpables y el cargo del entrenador, como siempre, es el más apuntado. Tras la derrota ante la Academia, el DT adelantó lo que viene.

“El equipo gane o pierda haremos la evaluación hacia adentro. Me hago responsable, dentro del plantel las evaluaciones son diferentes. Algo pasó, el año pasado no recibimos tantos goles, después de Fortaleza sí lo sufrimos”, aseguró el transandino.

Consultado si tenía fuerzas para seguir, en primer término, aseguró que “no responderé eso, después voy a hablar con los directivos, es normal que la gente esté dolida y triste, más porque este es un equipo grande. Estamos muy mal, como equipo nos desprestigiamos todos, nunca me hicieron tantos goles en la Libertadores. El año pasado nos hicieron 16 goles, esto es inexplicable”.

En la misma línea agregó que “tengo fuerza para revertir, no me gustan estas derrotas, las sufro, nunca me ha pasado. Ya no depende de mí si me quedo. Me dedico a esto, es mi vida, es lo mismo cuando gano o pierdo. El equipo tiene que cambiar algunas cosas, tiene que seguir estando y al que no le da tiene que ser franco para decirlo, sino están comprometidos al ciento por ciento. Obvio que yo tengo fuerzas para seguir”.

Las explicaciones

Lo cierto es que existe un punto de inflexión en este rotundo fracaso. De acuerdo con la visión de Almirón, el duelo suspendido ante Fortaleza el 10 de abril pasado golpeó al plantel.

“Nosotros tenemos la cabeza frágil después de lo que pasó con Fortaleza el equipo sintió los golpes. Competía, por momentos los hizo muy bien, pero el primer traspié anímicamente lo sintió. Es evidente que en el partido contra Fortaleza de local la cabeza cambió”, afirmó el DT.

Y agregó que “es difícil explicar, pero algo pasó. En la competencia nos quitan un partido y con tres goles en contra. Contra Fortaleza allá no llegamos bien, jugando de visitante, en el primer tiempo con una diferencia importante contra un equipo de jerarquía te lo hace ver. Con la desventaja en el marcador, uno arriesga en el marcador y te marcan”.

Sobre la expulsión de Vidal, advirtió que “no vi que lo expulsaran por ese gesto, le dijo a Aquino que tirara al segundo palo y lo malinterpretaron, el clima acá ese hostil. Pero él siempre juega así. Representa a su equipo y es su personalidad. Ganando también fue así, cuando ganaba lo criticaban y ahora también”.

Además, expresó que “hay muchos partidos por delante y vamos a pelear por el título. La expectativa es diferente, se termina la Libertadores y la Copa Chile, nos queda el torneo local, hay que competir y tenemos chances”.

