El millonario premio que obtuvo Joaquín Niemann tras su gran actuación en el PGA Championship

Gran remontada de Joaquín Niemann para cerrar un positivo fin de semana en uno de los torneos más relevantes del golf internacional. Firmó un domingo estelar en el PGA Championship, cerrando en la posición T8, un resultado que, aunque no lo tuvo en la pelea por la corona, marcó un notorio ascenso en un major. De hecho, se trata de su mejor actuación en un torneo grande.

En una reciente entrevista con El Deportivo, tras consagrarse en el LIV de México, el laureado golfista chileno se refirió a la deuda que tenía por su rendimiento en los majors. “A todos los jugadores los critican y obviamente los critican hasta que rinden. La verdad, yo sé cuál es mi enfoque, en qué es lo que me tengo que concentrar. Me ha costado un poco hasta el momento, pero sigo adaptándome; sigo tratando de buscar respuestas y sé que van a aparecer. Por lo bueno que soy, sé que en algún momento van a aparecer y el avión va a despegar”, manifestó.

El PGA Championship, que se desarrolló en el Quail Hollow Golf & Country Club, contó con la presencia de 74 jugadores, pero solo uno celebró en la ronda final. El estadounidense Scottie Scheffler, el número uno del mundo, completó el segundo major de su carrera deportiva. El golfista de 28 años, ganador dos veces del Masters, consiguió su primera victoria en un grande fuera de Augusta. Además, se quedó con la mayor parte de la millonaria bolsa de premios que entregaba el torneo.

Una cifra récord de 19 millones de dólares otorgaba el PGA Championship. Esta suma total es de 500 mil más que en 2024 y 1,5 millones más que en la edición de 2023. Scheffler, como campeón, recibió la no despreciable suma de US$ 3,42 millones. Mientras que los tres que finalizaron en el segundo lugar de la clasificación (Harris English, Bryson DeChambeau y Davis Riley), recibirá cada uno US$ 1.418.667.

Respecto a Niemann, fue uno de los nueve golfistas que finalizó en el octavo lugar. Cada uno de ellos contará con un cheque de US$ 454.781. Haciendo la conversión, el mejor exponente nacional de la disciplina recibirá casi 430 millones de pesos.

Además del talagantino, los otros que ocupan la octava posición son el español Jon Rahm, el inglés Matt Fitzpatrick, el surcoreano Si Woo Kim; más los estadounidenses Ben Griffin, Keegan Bradley, Denny McCarthy, Ryan Gerard y Joe Highsmith.

La bolsa de premios del PGA Championship casi se ha duplicado en tamaño durante la última década. Los jugadores optaban a poco menos de US$ 10 millones en premios para 2014. Ahora, el campeón de este año se lleva casi un tercio de esa suma por estar en la cima del campo en Charlotte, Carolina del Norte.

Niemann sigue sumando premios millonarios a su bolsa personal. Se añade lo que alcanzó a fines de abril, tras quedarse con el título del LIV en Ciudad de México. Solo por haber ganado ese torneo en la capital azteca, recibió cuatro millones de dólares. Si se considera también los montos recibidos por sus coronaciones en Oceanía y Asia, por el circuito de capitales saudíes, Joaco supera los 12 millones de la moneda norteamericana.