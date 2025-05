La verdadera razón que alimenta la posible salida de Alexis Sánchez de Udinese

Alexis Sánchez vive el peor momento de su estadía en Udinese, en dos periodos con el club. Si bien tiene contrato hasta junio de 2026, los últimos días han sido complicados para el atacante, frustrado por sus suplencias y postergaciones. Sin embargo, existe una poderosa razón que podría permitir que el chileno cumpla su contrato.

El portal Mondo Udinese, provisto por La Gazzetta dello Sport, puso al chileno en una lista de jugadores que podrían dejar el club desde el 30 de junio próximo. Una selecta nómina en la que aparecen las figuras del equipo, los futbolistas más apetecidos de la plantilla, así como también el tocopillano, quien ha visto muy poca acción.

Lo cierto es que la relación entre el delantero y el técnico Kosta Runjaic se ha fragmentado en las últimas semanas. La de reveses ha motivado una serie de mensajes del atleta para lograr un más de espacio en la rotación del equipo.

“Míster, conmigo siempre gana. Los campeones son así”, escribió Sánchez en su cuenta de Instagram hace un par de semana, en directa alusión al entrenador alemán, para luego agregar “aunque otros no lo vean tu solo se profesional por el equipo, tus compañeros y por el club”.

Días antes de esta publicación, el jugador ya había establecido el tema con evidente frustración. Tras mencionar su opción de un regreso a Chile, el Dilla dejó en claro que estaba para jugar.

“Actualmente me siento en perfectas condiciones, ya no está en mis manos jugar, son decisiones técnicas… yo solo cumplo con estar en forma y disponible para mi equipo, como profesional que siempre he sido”, escribió el goleador histórico de la Roja.

La insistencia del tocopillano no cayó bien para el entrenador germano. Consultado sobre los mensajes de su pupilo, el europeo no perdió tiempo para poner en su lugar al chileno.

“Esa es una buena pregunta, Sánchez tiene razón en lo que dice, al final las decisiones las toma el entrenador”, estableció el estratega en declaraciones al diario local Il Messaggero Veneto.

La versión directiva

Una polémica que ha hecho ruido en todos los elementos del club. Hasta la dirigencia de la sociedad ha tenido que referencia a las diferencias. Así quedó claro en las declaraciones del director deportivo Gianluca Nani.

“No creo que haya nada personal entre el técnico y Sánchez. El entrenador tiene plena autoridad para hacer sus evaluaciones técnicas y de eso se trata”, advirtió el encargado de fichajes de Udinese.

Asimismo, el secretario técnico explicó que “queremos y respetamos a Sánchez por lo que representa para el Udine y por el jugador que sigue siendo; ha tenido mala suerte este año con las lesiones. Repito, estas son solo evaluaciones técnicas, que por derecho le corresponden al entrenador”.

En la misma línea, el gerente deportivo confirmó que “Alexis tiene contrato y seguirá en nuestra plantilla, así que no se puede saber cómo evolucionará el mercado”.

Nuevo escenario

Pese a los rumores, la eventual salida de Alexis Sánchez no está del todo zanjada. El futbolista está cómodo en Il Friuli, zona administra sus viñedos. Además, el Niño siente el cariño de los hinchas, quienes idolatran al chileno.

Pero el equipo no pasa por un buen momento deportivo. Es más, solo ganó uno de los últimos diez partidos del equipo y la permanencia del entrenador germano no está del todo asegurado.

Runjaic tiene dos temporadas más de contrato con el equipo friulano, pero la dirigencia no está del todo convencida de que el europeo siga en el liderazgo del proyecto. Incluso, el DT maneja una oferta del Al Ahly de Egipto, equipo que disputará el próximo Mundial de Clubes.

En Italia aseguran que si alemán se marcha de Udinese después del próximo domingo, cuando se dispute la última fecha de la Serie A italiana, lo más seguro es que Sánchez se quede en el club para la próxima temporada.

