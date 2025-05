“¡A qué estamos jugando, carajo!”: Pellegrini explota contra plantel del Betis tras aplastante derrota ante el Atlético

Manuel Pellegrini estalló en medio de la aplastante derrota del Betis ante el Atlético de Madrid. El cuadro colchonero se impuso por 4-1 y desató la furia del entrenador chileno.

La reconocida calma y tranquilidad del Ingeniero se acabó tras la pésima presentación de los verdiblancos. En medio del minuto de hidratación en la mitad del primer tiempo, cuando caían por la mínima, el técnico se lanzó contra sus jugadores, en un registro que fue captado por la transmisión oficial.

“¡Vamos a despertar, carajo! No le echemos la culpa al del lado“, comenzó recriminando Pellegrini, a quien se le vio notoriamente molesto, mientras sujetó con fuerza a Aitor Ruibal.

“No le entreguemos la pelota. Empiecen a correr o los saco. No le echemos la culpa al del lado. ¿A qué estamos jugando, carajo? No están marcando a nadie. Jueguen para adelante no más, aunque se pierda”, continuó el técnico.

EPA, INGENIERO: a Manuel Pellegrini no le gustaron para nada los primeros minutos de su Betis ante Atlético De Madrid en #LaLigaxESPN y se los hizo saber a sus jugadores durante el parate para hidratación. pic.twitter.com/s3hHWRfPbH — SportsCenter (@SC_ESPN) May 18, 2025

La explicación de Pellegrini

Tras el partido, Pellegrini explicó la bronca con sus pupilos y aseguró que era necesario el tirón de orejas. “Había que estar enfadado para que reaccionara el equipo”, apuntó.

El Ingeniero también lamentó el resultado, que aconteció solo diez días antes de la final de la Conference League ante el Chelsea. “La mejor manera de llegar a una final siempre es ganando. También es mu difícil mantener el ritmo cuando no juegas por nada. Tenemos diez días para recuperar la parte futbolística y definir el equipo para afrontar esa final e intentar ganarla”, señaló el chileno.

Además, justificó la oncena alternativa que alineó. “Creemos que la mejor manera de dosificar al plantel era esa tras un partido largo como el del jueves. Queríamos poner ese equipo y hacer cambios luego”, indicó.

“Perdimos 30 minutos del primer tiempo en los que no pasamos de la mitad del campo. El Atlético no presionaba, pero era peligroso a la contra. Intentamos no tener la mente en la final, pero como los rivales directos han ido ganando, eso ha ido desmotivando y haciendo que pensemos en al final, como se ha reflejado”, sentenció.