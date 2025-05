Fin al sueño de la Champions: el Betis de Pellegrini cae ante el Atlético y se enfoca en la final de la Conference

El Betis cae en el Metropolitano y confirma su ausencia en la Champions League. El cuadro dirigido por Manuel Pellegrini perdió por 2-1 ante el Atlético de Madrid y se quedó fuera de la pelea por ingresar a la máxima competencia internacional, a falta de una jornada para el cierre de LaLiga.

A los 10′ minutos, el conjunto colchonero le asestó el primer impacto a los béticos. Julián Álvarez anotó un verdadero golazo de tiro libre ante la incredulidad de los rostros verdiblancos, en un tanto que reflejó el dominio de los madrileños. El cuadro local asumió el protagonismo ante un elenco que necesitaba sumar, pero que tuvo una jornada para el olvido. De hecho, parecían estirar su ventaja a los 21′ con un gol de Alexander Sorloth, pero el tanto fue anulado por una posición de adelanto del noruego.

Poco después, en medio del minuto de hidratación, Pellegrini mostró su molestia con sus pupilos, que se vieron ampliamente superados. “¡Vamos a despertar, carajo! No le echemos la culpa al del lado. ¿A qué estamos jugando, carajo? Jueguen para adelante no más, aunque se pierda”, señaló el Ingeniero, notoriamente molesto.

No obstante, de poco sirvió. Un Betis descompuesto no encontraba respuesta. La posesión casi ni les duraba y perdían rápidamente la pelota. Por otra parte, no tuvieron profundidad ni generaron ocasiones. Eso mientras en la zaga sufrían para sostener los embates de los atacantes colchoneros.

Sorloth quedó mano a mano y desperdició una inmejorable oportunidad. Después, Álvarez eludió a tres defensas en una increíble jugada personal, pero su definición impactó el vertical. Era un nuevo golazo del transandino antes de una nueva llegada del noruego, que quedó frente al arquero una vez más. Abrió el pie para definir, pero Adrián realizó una espectacular atajada. El portero fue clave para sostener el resultado, que merecía ser muchísimo más abultado.

El Betis, en tanto, tardó unos 40 minutos obligar a la primera intervención de Oblak, pero estuvieron lejos de reaccionar. El Atlético marcó el segundo sobre el cierre del primer tiempo. Samu Lino capturó la pelota y habilitó a Le Normand, que aumentó la ventaja de cabeza.

Pellegrini salió a buscar el resultado. Movió la pizarra y realizó una serie de sustituciones en el entretiempo, pero el trámite no cambio demasiado. De hecho, el ritmo del encuentro se cortó luego de que se paralizara el encuentro después de que un hincha sufriera problemas médicos y debiera ser atendido en las tribunas. Tras minutos de espera, se avisó por los altoparlantes del recinto que el fanático había sido estabilizado y el partido pudo continuar.

El breve descanso pareció servir para acomodar ideas y finalmente vino la reacción. Pablo Fornals hizo una pared con Lo Celso y, de tijera, marcó un golazo que ilusionó con la remontada, pero no alcanzó. Álvarez (74’) cerró una gran jugada colectiva para su doblete, mientras que Ángel Correa (90+6’) selló la victoria y goleada.

Ahora, el foco del Betis es la final de la Conference League. El 28 de mayo, en Breslavia, Polonia, el equipo del Ingeniero se medirá ante el Chelsea e irá por su primer título europeo.

Villarreal a Champions

Con esta derrota, el Betis se consolidó en la sexta posición de LaLiga con 59 puntos, quedando a ocho unidades del Villarreal, el quinto, a falta de una fecha para el cierre del certamen hispano. El Submarino Amarillo, en tanto, confirmó su presencia en la próxima edición de la Champions League tras vencer al Barcelona por 3-2, en su visita a Montjuic.

Los groguets realizaron un pasillo para homenajear al flamante campeón de LaLiga. Sin embargo, una vez iniciado el cotejo, dieron rápidamente el primer golpe. A los 4′, Ayoze Pérez, exfutbolista bético, anotó la apertura de la cuenta y estropeó las aspiraciones de su otrora escuadra. El español anotó tras un buen contragolpe en el que quedó mano a mano junto a Nicolás Pepé. El francés lo habilitó ante la salida de ter Stegen y el delantero definió con el arco a su disposición.

Lamine Yamal igualó las acciones en el 38′ con una jugada que ya es la tónica de cada fin de semana. El joven atacante de 17 años recibió por la derecha, enganchó y remató al segundo palo. Golazo del zurdo, que impresiona al mundo en cada partido con sus destellos.

Fermín López le dio la ventaja al Barcelona antes del descanso. El mediapunta capturó un rechazo en la medialuna y sacó un ajustado zurdazo. Buena anotación para él.

El Villarreal igualó las acciones al inicio del complemento. En el 50′, Santi Comesaña recibió entre líneas y picó el balón ante la salida del portero alemán. Otro gran gol. Finalmente, concretó la remontada en el 79′, con un tanto de Tajon Buchanan.