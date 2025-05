Manuel Pellegrini no renuncia a ver al Betis en la Champions: “Las matemáticas aún nos dan opciones”

Betis volvió a pinchar en sus intenciones de llegar a la Champions League después de 20 años. El empate 2-2 ante Rayo Vallecano dejó un sabor amargo en los béticos que ahora están a cinco puntos de Villarreal, con dos fechas por jugar.

“Yo creo que el 2-0 del primer tiempo no correspondía lo que pasó en los primeros 45 minutos. Después del entretiempo tratamos de tranquilizarnos, jugar con más eficiencia”, advirtió Manuel Pellegrini.

En la misma línea insistió que “este es un justo resultado, el primer tiempo no correspondía que nos fuéramos en desventaja de dos goles. Les empatamos jugando muy bien, después de eso el Rayo tuvo acciones de peligro y no tuvo la fortuna que tuvo en el primer tiempo”.

El equipo sevillano mostró dos caras completamente opuestas en su visita a la capital. Sin embargo, el Ingeniero asegura que su escuadra no cambió mucho entre ambos períodos.

“Yo no creo que el equipo haya mejorado en el segundo tiempo. En realidad, hicimos los goles que no hicimos antes. Pero tengo plena credibilidad en esta línea de juego. El primer tiempo no era para haberlo perdido, solo tuvieron una llegada y un tiro libre”, explicó el chileno.

Eso sí, el entrenador confirmó que en los últimos partidos han mostrado algunos problemas en el fondo que, a la larga, le están impidiendo sumar más puntos en LaLiga.

“Nos están llegando muy poco y nos hacen uno o dos goles por partido. Leganés nos marcó, también Osasuna y ahora Rayo. Eso sí, estamos logrando un buen volumen ofensivo que nos permite remontar los partidos”, aseguró el santiaguino.

Siempre en Europa

Pero lo cierto es que el cuadro andaluz dio otro paso en falso en su afán de pelear la próxima Orejona. Pese a ello, Pellegrini no renuncia a las posibilidades de alcanzar a Villarreal.

“La matemática dice que todavía tenemos opciones, mientras eso ocurra seguiremos luchando. Tenemos que mantener un espíritu de equipo y ajustar el funcionamiento defensivo”, aclaró el técnico.

Consultado en cómo llega su equipo para la final de la Conference League, el próximo 28 de mayo ante Chelsea, el técnico destacó el “espíritu” del equipo para afrontar ese trascendental duelo.

“Ya lo dije antes, los partidos que queden los jugaremos de la mejor manera posible para llegar bien a la final. El espíritu del equipo refleja el momento en el que estamos, tenemos plena confianza en el rendimiento y creo que esa es la mejor manera de llegar a la final de la Conference League”, dijo el DT.