La U lo mira de lejos apostando por dar el golpe con Alexis: el bajón de Eduardo Vargas que lo tiene fuera hasta de la Roja

Los próximos días serán claves para las pretensiones de la Roja de acceder al repechaje de las Eliminatorias. La Roja necesita conseguir victorias en sus próximos enfrentamientos contra Argentina y Bolivia.

El viernes Ricardo Gareca dio a conocer el listado de seleccionados que estarán presentes en ambos duelos, generando bastante sorpresa. El técnico argentino decidió prescindir de algunos nombres que, hasta hace poco, parecían inamovibles. Entre ellos la ausencia de Eduardo Vargas.

Más aún cuando Turbomán había sido uno de los inamovibles desde que el Tigre llegó a asumir el banco del Equipo de Todos. Y quizás para entender este protagonismo hay que remontarse a los mejores tiempos del delantero como parte de la Generación Dorada y cuando el adiestrador argentino llevaba el proceso de la selección de Perú, pues en ese entonces acabó sufriendo con una versión destacada del ariete.

De hecho, cuando el Tigre le consideró como uno de sus puntales ofensivos, sobre todo ante la inestabilidad del tocopillano, Vargas no jugaba ni marcaba en Brasil junto a Atlético Mineiro.

Por lo mismo le encomendó al ex Universidad de Chile buscar un equipo en el que pudiera retomar el ritmo competitivo para así justificar su llamado a la Roja.

Fue allí cuando Nacional de Uruguay se fijó en el chileno, pero los resultados estuvieron muy lejos de lo esperado. El atacante llegó a ponerse bajo las órdenes de Martín Lasarte, pero pronto se transformó en suplente, sumando escasos minutos en sus primeros duelos.

Ya en marzo todo empeoró. Los malos resultados colectivos del equipo acabaron con el despido de Lasarte y la llegada de Pablo Peirano condenó al chileno a seguir peleando ya no por entrar entre los titulares, sino por, al menos, sumar algunos minutos para destacar.

Este miércoles, desde Uruguay avisaron que el club charrúa está realizando un esfuerzo económico para deshacerse del renquino, uno de los jugadores más caros de su plantilla. “Están empezando las gestiones para que se rescinda el contrato de común acuerdo o para que lo compre algún club”, apunta el sitio Ovación.

El mecanismo que la dirigencia le ofrecería al chileno para su desvinculación sería el pago del equivalente a tres meses de sueldo. Naturalmente, también mediará la entrega del pase para que Vargas pueda negociar su futuro deportivo con otra institución.

Frente a tal escenario, su nombre ha sido acercado a Universidad de Chile, el club que lo lanzó a Europa. Sin embargo, de momento, en el equipo estudiantil, no están interesados en contar con sus servicios.

Las razones son múltiples. Por un lado, en la dirigencia existe molestia por el comportamiento de Turboman en el último mercado de fichajes. En la U quisieron contar con sus servicios para la temporada entrante, pero el delantero se justificó asegurando que quería mantenerse en Brasil por los estudios de su pareja. A los pocos días, el de Renca apareció en Nacional de Uruguay, sin dar ningún tipo de explicación.

El otro motivo apunta a que en la U aseguran que el presupuesto ya está a tope. En el club laico hicieron un esfuerzo por fichar a jugadores de la talla de Di Yorio, quien viene con un sueldo elevado desde Brasil. Además, concentrarán todos sus esfuerzos en intentar dar el golpe con la contratación de Alexis Sánchez para el segundo semestre. El Niño Maravilla ya sabe que la U quiere contar con sus servicios y que solo depende de lo que él decida, tal como en su momento se acercaron para repatriar a Charles Aránguiz. Solo su deseo de volver a Chile podría provocar un esfuerzo económico en Azul Azul.

Gareca explica su ausencia

En la conferencia de este miércoles, Ricardo Gareca explicó la salida de las convocatorias de Eduardo Vargas.

“Con Eduardo (Vargas) hay situaciones que tomar una decisión que no es fácil. Un jugador de su experiencia, que cuando lo llamamos no era convocado, pero lo enfrenté tantas veces que es de mi gusto personal. Queremos ver otras opciones. No doy nada por terminado. Aún tengo esperanza. Pero en una situación apremiante, quiero ver otras alternativas. Los resultados nos llevan a ver opciones”, señaló.

Críticas de la dirigencia de Nacional

Eduardo Vargas no ha logrado el protagonismo que se esperaba en Nacional. Una situación que llega a complicar aún más a la dirigencia que desde hace tiempo se ha mostrado crítica con el jugador.

Flavio Perchman, vicepresidente de Nacional, valoró hace unos meses que “Vargas es un tipo que ha jugado en todas partes del mundo a un nivel altísimo”.

Sin embargo, no pudo dejar de evidenciar su disconformidad. “Él no ha podido mostrar sus cualidades y tampoco en el equipo ha tenido tantas cosas para mostrar”.

Luego, a finales de abril, Sebastián Eguren, ex jugador de la selección uruguaya y mánager deportivo del Bolso, indicó que el chileno “no encontró el nivel que esperamos. Las expectativas en un futbolista de su calidad siempre van a ser altas”.

El exfutbolista fue sincero, pero remarcó que aún tienen expectativas en que el formado en Cobreloa encuentre su mejor versión. “La confianza de que su rendimiento va a llegar, pero no somos necios de que todavía no encontró el nivel. Es un clase A; en algún momento va a rendir”, lanzó, pero hasta ahora no ha podido demostrarlo.