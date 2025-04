Eduardo Vargas llegó a Nacional con una misión específica: corregir la falta de contundencia que mostraba el equipo que entonces dirigía Martín Lasarte. De hecho, es muy probable que Machete haya sido el principal aval de su fichaje, considerando que lo conocía desde el tiempo en que coincidieron en la Selección.

Sin embargo, la estadía de Turboman en el equipo uruguayo no ha sido todo lo productiva que se proyectaba, lo que comienza a despertar críticas. No solo a nivel de los medios de comunicación ni entre los hinchas. Hasta la dirigencia del Bolso alza la voz en forma de alarma.

El lapidario juicio del vicepresidente de Nacional sobre el rendimiento de Eduardo Vargas

Turboman ha disputado ocho encuentros en la competencia charrúa, con 236 minutos en el campo de juego. Solo le marcó Boston River, el 22 de febrero. En la Copa Libertadores, suma 118 minutos en dos duelos: frente a Bahía y Atlético Nacional. En ninguno convirtió.

Flavio Perchman, quien antes ejerció como representante de futbolistas, es, ahora, el vicepresidente del Bolso. Desde esa posición, evalúa la contribución del chileno. Admite que está debajo de las expectativas.

Eduardo Vargas, el día que firmó en Nacional (Foto: @nacional)

Aunque inicialmente incluyó a Vargas en una evaluación conjunta con Rómulo Otero, otro de los fichajes estelares y se mostró “muy tranquilo”, respecto del nivel de ambos, finalmente terminó profundizando respecto del aporte del chileno.

En esa línea, inicialmente, procuró ser cuidadoso. “Vargas es un tipo que ha jugado en todas partes del mundo a un nivel altísimo”, valoró.

Sin embargo, no pudo dejar de evidenciar su disconformidad. “Él no ha podido mostrar sus cualidades y tampoco en el equipo ha tenido tantas cosas para mostrar. El día que juega con Juventud, que arranca arriba, quedamos con 10 y quedó aislado. Eso no es para justificar nada”, sentenció.

Críticas

Este mes, Vargas ya había recibido críticas. Después de la derrota frente a Bahía, en que fue sustituido en los 57′, la prensa uruguaya le había caído encima. “En una noche de mucha tensión en el Gran Parque Central, Eduardo Vargas se convirtió en un blanco de críticas y silbidos de la hinchada de Nacional tras salir sustituido del partido contra Bahía de este miércoles”, evaluó Ovación. “El jugador de la selección de Chile, de 35 años, tuvo una actuación para el olvido y el público se lo hizo sentir. Durante el primer tiempo, mostró serias dificultades para controlar la pelota y asociarse con sus compañeros ante la presión de los marcadores brasileños. La tribuna, aún más exigente por ser una noche de Copa Libertadores, no tardó en manifestar su descontento y los murmullos se multiplicaron con el correr de los minutos”, complementó.

“La expectativa que generó su llegada, respaldada por su trayectoria internacional, todavía no se condice con su presente deportivo”, sentenció. Menos de dos semanas después, la imagen aún no ha cambiado.