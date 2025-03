El complicado momento deportivo de Eduardo Vargas en Nacional que lo atormenta antes de sumarse a la Roja

La Roja ya comienza a prepararse para enfrentar la próxima fecha de Eliminatorias que será clave en las aspiraciones del país para pelear por un cupo en el Mundial de 2026. Debido a que el Equipo de Todos marcha en el penúltimo puesto de la tabla, se requieren triunfos en los próximos partidos contra Paraguay y Ecuador.

Pensando en estos encuentros, Ricardo Gareca dio a conocer la nómina de jugadores, teniendo entre las novedades en el ataque la incorporación de Fernando Zampedri, aunque también estarán otros más conocidos por el Tigre, como es el caso de Eduardo Vargas.

El ahora delantero de Nacional ha sabido responder en los duelos anteriores en los que fue citado. Claro que ahora el ariete enfrenta una situación complicada que lo hace perder terreno.

Después de que Turboman se sumara al cuadro a cargo de Martín Lasarte, el goleador ha participado de cuatro encuentros (contra Peñarol, Progreso, Boston River y River Plate), marcando un gol de penal después de haber sido suplente en todos ellos.

La situación se complica más pensando en que, según ha reportado El Observador, Machete tampoco lo tiene considerado dentro de los once iniciales para el duelo de este domingo contra Racing de Montevideo por la sexta fecha de la liga charrúa.

La cercanía con Martín Lasarte y la conversación con Gareca

Después de que Eduardo Vargas fuera presentado como refuerzo en Nacional a finales de enero, el futbolista concedió una entrevista al sitio oficial del club. Allí habló sobre su reencuentro con Martín Lasarte, quien lo dirigió en la Roja, y su excompañeros Nicolás López y Rómulo Otero. “Tengo mucho cariño por ellos. A Lasarte lo tuvo en la Selección. No mucho tiempo, pero nos conocimos muy bien, me conocen bien. Estoy en otra etapa de mi carrera ahora”.

“El Diente... jugamos juntos en Tigre, tenemos una linda amistad. También conozco a Otero. Tenemos muchos amigos en común y jugó en el equipo que jugué, nos comunicamos juntos”, añadió. “Pero nadie sabía que venía. Fue algo muy rápido. Cuando les conté que podía venir, ambos me dijeron lo hiciera, que es un lindo equipo, un excelente grupo. Espero poder aportar al equipo”, continuó.

Turboman entregó características de su juego. “Con Martín y en la Selección en los últimos años, he estado más como nueve, como delantero. Me gusta desordenar, bajar un poco, a veces tirarme a las puntas. Pero vengo dispuesto a hacer lo que diga el entrenador y aportar al grupo”, señaló.

Vargas valoró el cariño que le han entregado los hinchas de Nacional. “Me lo reflejaron en mis redes sociales, en Instagram. Me mandaron muchos mensajes, los leí casi todos, con muchos comentarios. Les agradezco el apoyo, estoy muy feliz de estar en este gran equipo y esperen que voy a dejar todo en cancha, en cada partido, en cada entrenamiento. Voy a dejar la vida”.

Finalmente, reveló una conversación previa con Ricardo Gareca. “Hablé con él hace dos días, hablamos con el cuerpo técnico. Me preguntó por mi situación, sabía que estaba sin equipo. Hablamos de lo importante que se venía para la Selección, que era importante que tuviera un club. Le dije que estaba por cerrar. También me dio la opción de ir a entrenar a la Selección hasta que me decidiera”, sentenció.