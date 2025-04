Eduardo Vargas vive su peor momento en Nacional y es destrozado por la hinchada del cuadro uruguayo

Eduardo Vargas no lo pasa bien en Uruguay. El delantero chileno se ha transformado en un blanco de las críticas por parte de los hinchas de Nacional, que sufrió una dura caída ante Bahía, en la segunda fecha de la fase de grupos de la Copa Libertadores.

El Bolso fue derrotado por la cuenta mínima por el conjunto brasileño. Antes, los charrúas ya habían perdido contra Atlético Nacional, por lo que se encuentran en el fondo del Grupo F. El mal momento ya había significado la salida de Martín Lasarte de la banca del club, pero aún no parecen llegar los resultados.

Vargas fue titular en el cotejo ante Bahía y formó un tridente junto al venezolano Rómulo Otero y el colombiano Diego Herazo, pero estuvo lejos de gravitar. No fue factor. Su rendimiento derechamente dejó bastante que desear. Es por ello que el técnico Pablo Peirano, que realizó su estreno como DT de Nacional, decidió sustituirlo en el complemento, a los 57 minutos.

En su salida del campo del estadio Gran Parque Central, que contó con una numerosa presencia de la fanaticada del Bolso, los hinchas hicieron saber su molestia. Los forofos se manifestaron abucheándolo. Las pifias fueron creciendo a lo largo del cotejo, pero el momento más crítico fue en su sustitución.

Los cuestionamientos a Vargas

Una vez finalizado el encuentro, Peirano se refirió a lo realizado por Vargas. “Cumplió con lo que le había pedido. Se ubicó muy bien, ganó y perdió como todos, pero nunca dejó de intentar y eso se valora”, aseguró el estratega, en la conferencia de prensa posterior al duelo, tras ser consultado por la actuación del segundo máximo goleador de la Roja.

“En algunas pelotas estuvo friccionado, pero en otras salió airoso, fue para adelante y tuvo un buen remate. Es un jugador que desnivela hacia adelante. Fue un partido muy físico, muy trabado, pero se brindó al máximo”, añadió el técnico.

No obstante, la prensa no se cuadró con el estratega y reflotaron los abucheos que recibió el delantero nacional. “Tuvo una actuación para el olvido y el público se lo hizo sentir. Durante el primer tiempo, mostró serias dificultades para controlar la pelota y asociarse con sus compañeros ante la presión de los marcadores brasileños. La tribuna, aún más exigente por ser una noche de Libertadores, no tardó en manifestar su descontento y los murmullos se multiplicaron con el correr de los minutos”, consignó el diario Ovación de Uruguay.

“El segundo tiempo no trajo alivio para Vargas. A los pocos minutos de iniciado, tuvo en sus pies una chance clara de gol que pudo haber cambiado el rumbo del partido. Tras ganarle la posición a su marcador a pocos metros del área, el delantero giró y, una vez en carrera, decidió rematar al arco en lugar de habilitar a Gabriel Báez, quien corría completamente solo por el carril izquierdo en una posición inmejorable. A los 56′ fue reemplazado y se fue abucheado”, complementó el medio charrúa.

La Ovación sentenció con una dura afirmación: “La expectativa que generó su llegada, respaldada por su trayectoria internacional, todavía no se condice con su presente deportivo”, sentenció el diario.

Vargas llegó a Nacional proveniente de Atlético Mineiro y sus números no lo acompañan. En ocho partidos, el artillero acumula apenas una anotación, la cual se produjo mediante un lanzamiento penal, algo lejano a lo esperado en el Bolso.