Eduardo Vargas se queda sin DT: Martín Lasarte es despedido de Nacional

Martín Lasarte no va más en Nacional. El DT uruguayo fue cesado de su cargo luego de la caída del Bolso por 2-1 ante Juventud de Las Piedras. “De común acuerdo, ha finalizado el ciclo como entrenador del primer equipo. El club agradece y reconoce su dedicación, compromiso y el trabajo realizado junto a su cuerpo técnico. Este será siempre su hogar, y le deseamos el mayor de los éxitos en sus próximos desafíos deportivos”, informaron desde el cuadro de Montevideo en un escueto comunicado. El tercer ciclo de Machete en el Decano fue de 38 encuentros en donde consiguió con 23 victorias, 11 empates, cuatro derrotas. En ese período sumó dos títulos: el Torneo Intermedio 2024 y la Supercopa Uruguaya 2025.

Hace algunos días, el estratega ya había dado a entender que su continuidad no estaba asegurada. “Eso no depende de mí”, comentó cuando le consultaron si seguiría en el club. Este domingo se confirmo el cese de sus funciones. Parte con Nacional en la sexta posición del Apertura tras nueve jornadas, con 13 puntos cosechados, lejos del líder Liverpool, que tiene 21. Esta jornada fue especialmente compleja para el equipo de camiseta blanca, ya que sufrieron la expulsión de Diego Polenta a los cinco minutos de partido, lo que obligó a Lasarte a hacer un cambio a los 8′.

Eduardo Vargas apenas ha jugado 156 minutos en Nacional.

Tras la salida de Lasarte, uno que tiene su futuro en duda es Eduardo Vargas. El delantero nacional llegó al Bolso con la venia del técnico, quien lo conocía desde su período en la Roja. Sin embargo, hasta ahora, Turboman no ha logrado responder a las expectativas en Uruguay. Suma seis partidos y un gol. Cuenta con apenas 156 minutos en total.

Hace solo tres días, el DT había abordado el momento del ex Universidad de Chile en su escuadra. “Eduardo todavía no ha jugado. Todavía no puedo tener una valoración de Vargas porque no ha jugado. En algún momento Eduardo va a tener que ir para adentro y jugar. Ojalá estos minutos que viene de jugar con Chile nos den el rodaje. Es el tema de los jugadores que no juegan porque no tienen fútbol y no tienen fútbol porque no juegan”, comentaba. Ahora parte sin haberle logrado dar ese rodaje.

Antes había sido más crítico con sus escasas presentaciones. “Ya tuvo sus primeros minutos y por ahí no fueron todo lo bueno que nosotros presagiamos que van a ser los que vengan. Su incorporación se va a ir dando de manera paulatina. El rendimiento de Eduardo Vargas va a ir en ascenso. Pero estuvo dos meses sin entrenar. Eso es mucho, mas allá de que es un jugador que se cuida”, había sentenciado en las primeras apariciones del segundo goleador histórico de la Roja.