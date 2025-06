La FIFA abre la billetera para su experimento: los impresionantes premios en dinero que entrega el Mundial de Clubes

El sábado, con la igualdad sin goles del Inter Miami con el Al Ahly, se subió el telón del renovado Mundial de Clubes de la FIFA. El presidente Gianni Infantino ha sido un impulsor del expansionismo de las competencias, con razones no solo deportivas, sino que también financieras. Si bien es la vigésimo primera edición del torneo, es la primera con el nuevo formato de 32 equipos, con presencia de las seis confederaciones. Este modelo, al estilo de las Copas del Mundo de selecciones (que contarán con 48 clasificados desde 2026), se implementará cada cuatro años.

La novedad no solo radica en el aumento de participantes. La recompensa económica que reciben los equipos por su desempeño en el Mundial es altamente tentadora, para tomarse el torneo en serio. La calendarización del certamen presentaba un problema particularmente para los europeos, toda vez que obligaba a estirar una temporada ya extenuante. A eso hay que agregar que los internacionales llegaron a Estados Unidos, sede del torneo, después de jugar por sus selecciones en la fecha FIFA de junio. Se diferencian de los sudamericanos, por ejemplo, que los encuentra en medio de la campaña.

Para dotar de un atractivo añadido, más allá del romanticismo de la gloria deportiva, los premios en dinero que reparte este Mundial de Clubes 2025 son más que elevados.

La FIFA repartirá 1.000 millones de dólares entre todos los participantes del torneo. Se trata de la mayor cantidad de premios económicos para un campeonato de fútbol hasta la fecha. Ni la Champions ni la Copa del Mundo de selecciones equipara esto. Los clubes tienen garantizados un total de US$ 525 millones para ser repartidos solamente por jugar el Mundial. Eso sí, la división no es equitativa. Según informó el ente rector del fútbol, la repartición corresponde según el continente al que pertenezca el club y basado en criterios deportivos y comerciales.

Por lo tanto, un equipo top como el Real Madrid no recibe lo mismo que el Auckland City de Nueva Zelanda. Los 12 elencos de la UEFA recibirán del orden entre los US$ 12,81 millones hasta los US$ 38,19 millones. Europa se queda con la mayor parte de la torta. Mientras que los seis representantes de la Conmebol recibirán, cada uno, US$ 15,21 millones. El trozo más pequeño es para el único elenco de Oceanía. El Auckland City, que recibió 10 goles del Bayern Múnich este domingo, tendrá como premio US$ 3,58 millones.

Hay un monto restante, que corresponde a US$ 475 millones, que será distribuido según el desempeño deportivo de los equipos. En la fase grupal, por cada victoria hay un premio de US$ 2 millones, mientras que se dispone de US$ 1 millón por empatar. Paulatinamente, las cifras van creciendo a medida de que se avancen a instancias decisivas. Clasificar a octavos de final genera un premio de US$ 7,5 millones. Estar en cuartos de final tiene como premio US$ 13,125 millones, mientras que las semifinales tiene un cheque de US$ 21 millones. Ser campeón del Mundial de Clubes tiene como recompensa la no despreciable suma de US$ 40 millones, mientras que el subcampeón recibirá US$ 30 millones.

Raya para la suma, el ganador del certamen (si es que es club europeo) podría llevarse en el bolsillo hasta US$ 125 millones. Esto explica, en parte, que los elencos top hayan ido a Norteamérica con sus plantillas estelares. El hecho de que sea en Estados Unidos también genera seguir empujando en la expansión del fútbol en ese país, a un año de la Copa del Mundo de selecciones.

“El modelo de reparto es acorde con la máxima expresión del fútbol de clubes que representa el Mundial de Clubes FIFA y constituye el mayor importe de premios en metálico de la historia para una competición de fútbol que tiene una fase de grupos y otra de eliminación directa que comprende siete partidos, con un pago posible de 125 millones de dólares para el campeón”, declaró Gianni Infantino.

“Además de los premios para los clubes participantes, disponemos de un programa de inversiones en solidaridad sin precedentes con el objetivo de distribuir US$ 250 millones para el fútbol de clubes alrededor del mundo”, agregó el mandamás del ente afincado en Zúrich.

La FIFA aspira a darle un nuevo estatus al Mundial de Clubes, cuya primera edición de esta nueva era tiene mucho dinero en juego y no ha estado exenta de problemas. El tiempo dirá si el balance da números azules o rojos.