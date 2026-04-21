La semana pasada, Universidad Católica consiguió uno de los triunfos más importantes de su historia. En el Minerao, de Belo Horizonte, venció a Cruzeiro por 1-2, en un final que, además, le añadió una cuota épica a una victoria que tenía peso en sí mismo: en los 90′+4, Jimmy Martínez cerró un marcador que había abierto Justo Giani, en los 30′. Matheus Pereira, en los 60′, a través de un lanzamiento penal, marcó la igualdad transitoria.

Después de 15 años, los estudiantiles volvían a ganar en Brasil. Lo habían conseguido en 2011, cuando doblegaron a Gremio, en un 1-2 que tuvo como gran figura a Lucas Pratto. La hazaña generó reconocimiento en toda Sudamérica. Incluso Johnny Herrera elogió al equipo de la franja.

“Esto es un fútbol brillante”: la Conmebol no olvida la hazaña de la UC ante Cruzeiro

Para los cruzados, la victoria es inolvidable. Para la Conmebol, en tanto, el recuerdo del rendimiento de los cruzados en esa noche mágica aún no se desvanece.

A través de la cuenta oficial de la Copa Libertadores de América en X, de hecho, repasa una jugada tan histórica como bien elaborada: la que desembocó en el gol de Jimmy Martínez, cuando se disputaba el cuarto minuto adicional de la segunda etapa.

La entidad rectora del fútbol sudamericana no escatima en elogios. “Esto es fútbol brillante”, consigna el posteo, que va acompañado de emojis como la bandera chilena y un sombrero de mago, en una clara alusión a la factura técnica del tanto.

Siete toques antecedieron al centro de Jhojan Valencia, que permitió la conexión del exmediocampista de Huachipato, Universidad de Chile y Deportes La Serena. Martínez suma 12 partidos y dos goles con la camiseta cruzada, considerando todas las competencias en las que ha intervenido el equipo de Las Condes.