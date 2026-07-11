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    Estación Central inaugura primera peluquería canina municipal con servicios a bajo costo y para perros rescatados

    El nuevo recinto ofrecerá lavado y corte a cerca de la mitad del valor del mercado y priorizará a adultos mayores, personas con discapacidad, cuidadores y mascotas rescatadas.

    Javiera ArriazaPor 
    Javiera Arriaza
    JAVIER SALVO/ATON CHILE

    La Municipalidad de Estación Central inauguró este fin de semana la primera Peluquería Canina Municipal del país, una iniciativa que busca facilitar el acceso a servicios de higiene para mascotas, promover la tenencia responsable y entregar atención gratuita a perros rescatados.

    El alcalde de Estación Central, Felipe Muñoz, explicó que la iniciativa responde a una política que el municipio ha desarrollado desde el inicio de la actual administración.

    Desde el inicio de nuestra administración hemos llevado una agenda animalista. Creemos que nuestras mascotas son parte fundamental de nuestros hogares y por eso hemos impulsado distintas iniciativas durante todos estos años”, señaló a La Tercera.

    En ese contexto, recordó que el municipio ya cuenta con una veterinaria municipal, una Oficina de Protección Animal, un Móvil de Rescate Animal y una ordenanza sobre tenencia responsable.

    La jornada de lanzamiento incluyó una demostración en vivo del trabajo realizado por el equipo de peluquería, además del concurso Fashion Dog, donde los participantes competirán por atenciones gratuitas en el recinto.

    El certamen contemplará cuatro categorías: Originalidad, para reconocer la creatividad y el estilo; Súper Dúo, enfocada en la conexión entre la mascota y su tutor; Elegancia, para premiar la mejor presentación; y Talento Escondido, destinada a destacar habilidades especiales de los animales.

    Como parte de la actividad, también se distribuirán a la prensa registros audiovisuales que muestran el antes y después de un perro rescatado tras recibir atención en la peluquería, como parte de su preparación para ser dado en adopción.

    Atención a menor costo y con foco social

    El servicio ofrecerá lavado y corte para mascotas con un costo cercano al 50% del precio promedio del mercado, buscando aliviar el gasto de las familias de la comuna.

    La agenda priorizará a adultos mayores, personas con discapacidad, personas neurodivergentes y cuidadores, quienes tendrán preferencia para acceder a las horas disponibles.

    “Lo que hemos visto a partir de lo que nos han señalado nuestras organizaciones animalistas es la intención de poder tener una peluquería canina que vaya en alivio también a las familias que requieren mantener a sus mascotas en buenas condiciones”, indicó.

    Cuenta con precios que son mucho más baratos que los precios de mercado, al menos a la mitad. Se va a cobrar conforme a los kilos que tengan los animales”, explicó.

    Además, la peluquería brindará atención completamente gratuita a animales sin dueño rescatados por el municipio, con el objetivo de mejorar su estado sanitario y estético para aumentar sus posibilidades de encontrar un hogar.

    Según informó el municipio, el equipo fue capacitado para atender de manera pausada y respetuosa tanto a mascotas de familias como a animales rescatados, procurando disminuir el estrés durante el proceso.

    Consultado sobre la posibilidad de ampliar el servicio a habitantes de otras comunas, el alcalde afirmó que la normativa actual no lo permite.

    “Mientras no cambie esa disposición, lamentablemente solamente podemos atender a vecinos que acrediten que pertenecen a Estación Central”, sostuvo.

    Cómo acceder al servicio

    La Peluquería Canina Municipal funcionará de lunes a viernes, entre las 09.00 y las 14.00 horas, exclusivamente con reserva previa. Las atenciones se realizarán en Las Catalpas Poniente 198.

    Las horas podrán solicitarse de forma presencial en la Veterinaria Municipal, ubicada en Las Catalpas Poniente 290, o telefónicamente al +56 9 6161 4432.

    Para acceder al beneficio será necesario contar con Registro Social de Hogares en Estación Central o con la tarjeta Soy Centralin@, presentar el carnet de vacunación vigente de la mascota y, cuando corresponda, acreditar la pertenencia a alguno de los grupos prioritarios.

    Más sobre:Peluquería CaninaEstación CentralFelipe Muñoz

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