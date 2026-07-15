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    Nacional

    Declaran alerta amarilla para la comuna de Arauco por crecida del río Pichilo

    El Senapred emitió mensajería SAE de manera preventiva, pidiéndole a la comunidad que no se acerque a la ribera del río afectado por la crecida en su cauce.

    Rodrigo Gómez S.Por 
    Rodrigo Gómez S.
    Imagen referencial.

    El Servicio Nacional de Prevención y Respuesta ante Desastres (Senapred) declaró alerta amarilla para la comuna de Arauco, en la Región del Biobío, debido a la crecida que registra el río Pichilo producto de las lluvias que caen en la zona.

    De acuerdo al organismo técnico, la información fue entregada por la Dirección General de Aguas (DGA), la que señala que la estación hidrométrica Río Pichilo, ubicada en la referida comuna, “indica un incremento en su caudal, alcanzando valores de umbral amarillo, lo que supone un aumento del riesgo para la población cercana a este curso de agua”.

    Por lo anterior, es que a eso de las 23:30, se activó mensajería a través del Sistema de Alerta de Emergencias (SAE) para los residentes de la comuna, con información preventiva para la población, y que eviten acercarse a la ribera del río.

    El director regional del Senapred, Alejandro Sandoval, complementó que “emitimos un mensaje SAE preventivo en el cual informamos a la comunidad de esta situación, indicando que deben evitar concurrir a la ribera del río”.

    La alerta amarilla estará vigente desde esta noche y hasta que las condiciones así lo ameriten.

    Más sobre:LluviasAlerta AmarillaSenapredAraucoBiobío

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