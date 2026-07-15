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    Política

    RN entrega propuesta de coordinación al Presidente Kast y sugiere mecanismo para resolver crisis internas del oficialismo

    Tras la reunión en Cerro Castillo, la colectividad le presentó al mandatario un documento que contempla diez medidas para fortalecer la coordinación entre La Moneda y los partidos de la alianza, incluyendo instancias prelegislativas, coordinación comunicacional y seguimiento permanente de los acuerdos.

    Por 
    Roberto Martínez

    Renovación Nacional (RN) presentó este martes al Presidente José Antonio Kast una propuesta para fortalecer la coordinación política entre el Ejecutivo y los partidos oficialistas, durante una reunión realizada en Palacio Presidencial Cerro Castillo, en la comuna de Viña del Mar, en el marco de la ronda de encuentros impulsada por el Mandatario para reforzar la relación con las colectividades que respaldan al gobierno.

    La cita se extendió por casi tres horas con la presencia de diputados y senadores de la colectividad.

    Al respecto, el primer vicepresidente de RN, Diego Schalper, calificó el encuentro como “excelente” y explicó que se entregó un documento con medidas destinadas a mejorar la coordinación política y legislativa del oficialismo.

    “Hemos tenido una excelente reunión con el Presidente de la República, donde hemos tenido la oportunidad de compartir impresiones sobre la marcha del gobierno y le hemos presentado un documento que, en nuestra opinión, puede ser una contribución a ordenar el trabajo de todas las fuerzas políticas y partidos que concurren en el oficialismo”, remarcó.

    El parlamentario explicó que la propuesta contempla la creación de distintas instancias permanentes de coordinación encabezadas por el propio Ejecutivo.

    “Es un documento que establece distintas instancias de coordinación que creemos que el gobierno tiene que provocar, convocar y liderar en los distintos estamentos donde se ejercen las atribuciones, tanto legislativas como de gobierno, exista una coordinación. Al menos nuestra disposición es poner todo de nuestra parte para coordinarnos, tener una agenda común y sacar a Chile adelante”, sostuvo.

    Schalper añadió que RN busca poner a disposición del gobierno “la experiencia acumulada” por la colectividad tras haber integrado administraciones anteriores.

    “Nosotros somos un partido que ha tenido la experiencia de gobernar dos veces y, por lo tanto, creemos que esa experiencia se puede poner a disposición de que se construya un espacio de trabajo ordenado y coordinado. Ese va a ser nuestro aporte”, afirmó.

    Cabe recordar que en los últimos días, dirigentes de la UDI y del Partido Republicano han cuestionado el comportamiento de algunos parlamentarios de Renovación Nacional, a quienes acusan de desmarcarse reiteradamente de las decisiones del Ejecutivo.

    Desde RN, sin embargo, han defendido esa postura, argumentando que expresar diferencias fortalece la coalición y permite mejorar las iniciativas gubernamentales.

    Previamente, la timonel del partido, Andrea Balladares, había anticipado que uno de los principales objetivos del encuentro sería solicitar al Mandatario una mayor coordinación política entre las colectividades que respaldan al gobierno.

    El partido sostiene que su experiencia legislativa, especialmente en el Senado -donde constituye la bancada más numerosa de la derecha-, puede contribuir a facilitar acuerdos y dar mayor orden al trabajo conjunto del oficialismo, especialmente en la tramitación de las principales reformas impulsadas por La Moneda.

    Las instancias permanentes que define el protocolo

    El documento entregado plantea la creación de un “Protocolo de Coordinación Gobierno de Unidad”, cuyo objetivo apunta a establecer un marco permanente de coordinación política, legislativa, territorial y comunicacional entre el Ejecutivo y los partidos oficialistas.

    Según la propuesta, de siete páginas y diez medidas, se busca generar una relación “permanente, predecible y transparente”, con el propósito de fortalecer la gobernabilidad, mejorar la coordinación legislativa y resolver tempranamente las diferencias dentro de la coalición.

    Entre las principales medidas figura la conformación de un Comité Político de Presidentes de Partido, con reuniones semanales o quincenales encabezadas por el ministro del Interior y la Secretaría General de la Presidencia, junto a los líderes de las colectividades oficialistas.

    A ello se suma un Comité Político Ampliado durante las semanas legislativas y una instancia de coordinación entre la Segpres y los jefes de bancada para revisar prioridades, urgencias, votaciones y eventuales diferencias antes de su discusión en el Congreso.

    La propuesta también incorpora mecanismos destinados a evitar conflictos públicos entre los partidos del oficialismo. Entre ellos destaca un Sistema de Resolución de Controversias, que obligaría a convocar una mesa política dentro de las 48 horas siguientes a la aparición de discrepancias relevantes, con el objetivo de resolverlas institucionalmente antes de que escalen públicamente.

    Asimismo, establece una coordinación prelegislativa obligatoria, de manera que los ministros consulten previamente con los parlamentarios oficialistas antes de anunciar o ingresar proyectos de ley, además de mantener reuniones mensuales con las comisiones respectivas.

    El protocolo se complementa con una Secretaría Técnica dependiente de la Segpres, encargada de monitorear el cumplimiento de los acuerdos mediante indicadores de coordinación política y elaborar minutas de seguimiento.

    Junto con ello, fija principios rectores para la relación entre el Ejecutivo y los partidos, entre ellos el respeto por la autonomía de las colectividades, la lealtad entre los integrantes de la alianza, la transparencia en los compromisos, la resolución institucional de las diferencias y una disciplina legislativa compatible con espacios formales de deliberación.

    Más sobre:Renovación NacionalCerro CastilloPresidente KastRNOficialismoPolítica

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