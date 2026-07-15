Camilo Escalona llama a cerrar la crisis del PS y afirma que la cohesión del partido es clave para enfrentar al gobierno de Kast

En medio de la crisis interna que ha marcado los últimos días al Partido Socialista (PS), el secretario general de la tienda Camilo Escalona hizo un llamado a la militancia a dejar atrás las disputas internas y priorizar la unidad de la colectividad, advirtiendo que la cohesión del socialismo será determinante para fortalecer a la oposición frente al gobierno del Presidente José Antonio Kast.

A través de un mensaje dirigido a los militantes, mientras continúa su tratamiento por un cáncer de próstata diagnosticado en 2024, el histórico dirigente reconoció la intensidad del debate que ha atravesado el partido, aunque valoró que las diferencias no terminaran desbordando la institucionalidad.

“Compañeros y compañeras (…) nuestro Partido Socialista que tanto queremos y apreciamos ha vivido semanas de un debate muy intenso, que por momentos parecía que se iba a escapar del control. No ha sido así ”, afirmó.

El exsenador sostuvo que el principal desafío de la colectividad es preservar su cohesión interna, pues, a su juicio, ello resulta indispensable para la articulación del resto de las fuerzas opositoras.

“ La unidad socialista es primordial para la unidad de la oposición , para la defensa de las conquistas sociales, para frenar la regresión autoritaria del gobierno de la ultraderecha chilena”, zanjó.

Como argumento, Escalona evocó uno de los episodios más complejos de la historia del socialismo chileno, que fue la división partidaria de 1979 durante la dictadura militar. Según planteó, esa fractura terminó favoreciendo la consolidación del régimen de Augusto Pinochet.

El secretario general del Partido Socialista (PS), Camilo Escalona MARCELO SEGURA MILLAR

“Recuerdo el año 79 cuando se dividió el Partido Socialista en dos grandes sectores. Involuntariamente eso sirvió a la dictadura de Pinochet (...), porque la unidad del socialismo es como el cemento que logra unir, juntar al total de los demócratas chilenos”, manifestó.

El dirigente también recordó la reunificación alcanzada por el PS el 29 de diciembre de 1989, proceso que atribuyó al esfuerzo de dirigentes históricos que privilegiaron el interés colectivo por sobre las diferencias internas.

“Ahora tenemos que ser capaces de cuidar esa unidad, de proyectarla, de hacerla fértil, de transformarla en una línea política que sea por todos compartida”, expresó.

Finalmente, insistió en que el fortalecimiento del Partido Socialista constituye -según dijo- una condición necesaria para enfrentar el actual escenario político.

“Creo que esa es la tarea fundamental de las próximas semanas. La unidad socialista es primordial para poder vencer a las fuerzas más reaccionarias de la política chilena y darle al pueblo de Chile la conducción que necesita para alcanzar una sociedad más justa y mejor”, concluyó.

El mensaje fue difundido a través de un video y enviado a los militantes del PS tras varios días de tensión al interior de la tienda, originada por las diferencias entre la presidenta del partido, Paulina Vodanovic, y la senadora Daniella Cicardini durante la discusión de la megarreforma impulsada por el Ejecutivo.

Cabe recordar que luego de una reunión extraordinaria de la directiva realizada ayer lunes, la colectividad acordó encauzar las discrepancias por la vía institucional, reforzar la coordinación con sus parlamentarios y proyectar una postura de oposición más cohesionada frente al gobierno.