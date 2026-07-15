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    EE.UU. completa una nueva ronda de ataques contra Irán y anuncia que reanuda el bloqueo de sus puertos

    El Mando Central estadounidense justificó la ofensiva y el inicio del bloqueo naval tras la muerte de tripulantes civiles. Teherán confirmó múltiples impactos en zonas costeras y fronterizas, aunque descarta de momento víctimas residenciales.

    Por 
    Europa Press
     
    Luis Cerda

    El Ejército de Estados Unidos completó una nueva ronda de ataques contra Irán asegurando haber alcanzado “decenas de objetivos militares” en las costas iraníes, especialmente en torno al estrecho de Ormuz, y anunció la imposición de un bloqueo a los puertos iraníes a partir de las 16.00 horas (ET) de este martes.

    “Hoy, a las 15.00 horas (ET), las fuerzas del Mando Central de Estados Unidos (CENTCOM) han comenzado a lanzar una nueva ronda de ataques contra Irán con el fin de seguir mermando las capacidades iraníes utilizadas para atacar el tráfico marítimo comercial en el estrecho de Ormuz”, ha informado en sus redes sociales.

    En el mismo mensaje, el CENTCOM ha señalado que sus tropas se estaban preparando “para reanudar el bloqueo naval contra los puertos y las zonas costeras iraníes”, el cual, ha dicho, entraría “en vigor a las 16.00 horas”.

    Según detalló el CENTCOM, la Armada estadounidense mantiene desplegados en la zona más de 20 buques de guerra y cientos de aeronaves militares que operan en distintos puntos de Medio Oriente.

    Tras siete horas de operaciones, el mando militar informó que la ofensiva alcanzó “decenas de objetivos militares”, incluyendo posiciones de misiles y drones, capacidades navales y sistemas de defensa costera iraníes.

    La operación fue ejecutada mediante el uso de municiones de precisión, aviones de combate, drones y embarcaciones de guerra, con el objetivo de seguir degradando la capacidad de Irán para amenazar la navegación comercial en el estrecho de Ormuz.

    El comandante del CENTCOM, almirante Brad Cooper, sostuvo que la ofensiva responde a los recientes ataques atribuidos a Irán contra embarcaciones civiles.

    “Irán ha atacado deliberadamente a civiles en toda la región al atacar a siete buques mercantes”, afirmó Cooper, agregando que esos incidentes dejaron tripulantes fallecidos, desaparecidos y heridos.

    Irán confirma bombardeos

    Las autoridades iraníes confirmaron impactos en distintos puntos del país, según informó la agencia estatal Tasnim.

    Los ataques alcanzaron las ciudades de Ahvaz, en la provincia de Juzestán; Bandar Abbas, Sirik y las islas de Qeshm y Hengam, ubicadas en la provincia de Hormozgan, frente al estrecho de Ormuz.

    La gobernación de Hormozgan señaló que, hasta el momento, no se registran víctimas ni daños en infraestructura residencial o comercial.

    En tanto, el gobernador de la ciudad de Dehloran, en la provincia de Ilam, informó que una planta de producción de agua mineral fue alcanzada por tres proyectiles, lo que provocó daños materiales en sus instalaciones, aunque sin personas lesionadas.

    Más sobre:Guerra en IránEstados UnidosIránCENTCOMEstrecho de Ormuz

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