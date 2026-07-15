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    Sistema frontal: gobierno reporta nueve viviendas y una escuela afectadas en Tomé y coordina evacuación preventiva en Talagante

    Además, el subsecretario del Interior, Máximo Pavez, descartó que el gobierno pueda instruir realizar teletrabajo en las distintas empresas y apeló a la "buena voluntad y comprensión" de las compañías.

    Rodrigo Gómez S.Por 
    Rodrigo Gómez S.

    El gobierno, a través del Servicio Nacional de Prevención y Respuesta ante Desastres (Senapred) y la Subsecretaría del Interior, entregó un nuevo balance por el sistema frontal que afecta a la zona sur del país y que avanza hacia las regiones de la zona central, informando de viviendas afectadas y acciones en curso para resguardar a la población.

    El subsecretario del Interior, Máximo Pavez, junto a la directora nacional de Senapred, Alicia Cebrián, destacaron el despliegue preventivo de los equipos de emergencia en terreno y las medidas adoptadas por las empresas para responder ante eventuales contingencias.

    Asimismo, informaron que, por instrucción del Presidente José Antonio Kast y bajo la coordinación del Ministerio del Interior, se mantienen activos los Comités para la Gestión del Riesgo de Desastres (Cogrid) a nivel nacional, regional y comunal, además de un monitoreo permanente de las condiciones meteorológicas y de la infraestructura crítica.

    “El sistema frontal ya afecta a la zona centro y sur del país (...) el gobierno ha desplegado una acción preventiva y territorial para enfrentar este sistema frontal”, afirmó el subsecretario Pavez.

    Al momento del balance, cerca de las 21.00 horas, la autoridad informó que las precipitaciones ya afectaban a las regiones del Biobío, La Araucanía y Los Ríos. Además, destacó que actualmente no existen alertas rojas vigentes en los territorios que recibirán las lluvias.

    “Entre las regiones de Atacama y Los Ríos hay un total de 20.069 clientes sin luz eléctrica y, tal cual como dijimos al mediodía, se ha definido la suspensión de clases entre las regiones de Coquimbo y Maule para el 17 de julio”, agregó Pavez, quien recordó que para este miércoles la suspensión de clases rigió en las regiones de Ñuble y Biobío.

    En el balance, el subsecretario entregó dos antecedentes que mantienen en alerta a las autoridades en la Región del Biobío. El primero corresponde al aumento del caudal del estero Bellavista, en la comuna de Tomé, situación que mantiene nueve viviendas afectadas, cuyos daños se encuentran en evaluación.

    “El gobierno ha dispuesto la máquina respectiva rápidamente y la situación, en este momento, está solucionada”, afirmó Pavez.

    La autoridad añadió que también se registró la voladura de techumbres en la Escuela Punta de Parra, también en Tomé, producto de los fuertes vientos.

    Según confirmó el subsecretario, la municipalidad ya coordina los recursos para retirar los escombros.

    Cabe señalar que al momento de la emergencia no había estudiantes ni docentes en el establecimiento, ya que se había autorizado la suspensión anticipada de la jornada escolar.

    Evacuación de campamento en Talagante

    Pavez también informó del despliegue preventivo en la Región Metropolitana, especialmente en campamentos emplazados cerca de cursos de agua o en la ribera de ríos, como el Mapocho.

    “Queremos señalar que el delegado presidencial de la RM, Germán Codina, se trasladó de manera preventiva al campamento Rivera Río Mapocho, en la comuna de Talagante, puesto que dicho campamento se encuentra en la caja del río Mapocho”, sostuvo.

    El subsecretario agregó que la Delegación Presidencial Regional está coordinando la evacuación preventiva del campamento a partir de las 17.00 horas de este miércoles, con el objetivo de resguardar a las familias que habitan el lugar.

    En conjunto con la Municipalidad de Talagante, se habilitaron tres albergues en los colegios Bicentenario, Manuel Rodríguez y Grecia.

    “Hacemos un llamado a los vecinos de dicho campamento a acatar las sugerencias de la autoridad, que buscan asegurar su seguridad”, señaló Pavez.

    Teletrabajo

    El subsecretario también respondió a los llamados para que el gobierno instruya el teletrabajo durante el sistema frontal.

    “Es muy importante entender que el gobierno no tiene una facultad para instruir lo que pueda pasar al interior de distintas faenas en distintos sectores productivos. El llamado que hace el gobierno es a la prudencia, a la buena voluntad, a la comprensión, pero no hay una instrucción”, e

    Medidas preventivas

    La directora de Senapred, Alicia Cebrián, dio a conocer las medidas preventivas adoptadas, entre ellas la suspensión del tránsito por el Sistema Integrado Cristo Redentor, en la Región de Valparaíso.

    La medida comenzó a regir a las 15.30 horas y se mantendrá vigente mientras las condiciones meteorológicas así lo ameriten.

    “En la RM, se procedió al cierre preventivo de accesos a Farellones y San José de Maipo, solo para residentes. Parque Metropolitano, Parque Cordillera, Quebrada de Macul, Alta Cordillera y Río Colorado. También se refuerza el cierre preventivo en rutas como Camino al Volcán, Cuesta Chada y Cuesta Los Ratones, en la comuna de Pirque”, afirmó Cebrián.

    Además, informó que todos los parques nacionales comprendidos entre las regiones de Atacama y Los Ríos permanecen cerrados de manera preventiva.

    En la Región de O’Higgins se mantiene clausurada la Ruta I-45, en el sector de Termas del Flaco. En el Maule, en tanto, el acceso quedó restringido solo para residentes en la Ruta L-45, en Linares; la Ruta Molina-Radal; y la Ruta Romeral-Cordillera, además del cierre de los pasos fronterizos.

    Finalmente, también se reportaron caída de árboles y anegamientos en distintos sectores de la comuna de Concepción, en la Región del Biobío.

    Más sobre:BalanceLluviasSistema frontalRegión del BiobíoLos RíosLa AraucaníaSenapredEvacuación

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