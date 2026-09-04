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    Richard von Appen abre la carrera por presidir la CPC y surgen posibles nuevos candidatos para el cargo

    En diciembre termina el período de Susana Jiménez al mando del gran empresariado. Por lo mismo ya asoman varios interesados. Al nombre del expresidente de la Sofofa se suman el del presidente de la SNA, Antonio Walker, el del expresidente de la Cámara Chilena de la Construcción, Patricio Donoso, y el del exministro de Economía del primer gobierno de Sebastián Piñera, Félix de Vicente.

    Carlos AlonsoPor 
    Carlos Alonso
    14 Diciembre 2022 Entrevista a Richard von Appen, presidente de la Sofofa. Foto: Andres Perez Andres Perez

    El período de dos años de Susana Jiménez al mando de la Confederación de la Producción y del Comercio (CPC) culmina a mediados de diciembre. Sin embargo, ya se abrió la carrera para sucederla. Y quien encendió la chispa fue el expresidente de la Sociedad de Fomento Fabril (Sofofa), Richard von Appen ( 2021-2023).

    “Mi voluntad de liderar la CPC se cimienta en una profunda convicción sobre el rol trascendental del sector privado en el porvenir de Chile”, expresó en la carta que envió a la presidenta de Sofofa, Rosario Navarro, solicitando su apoyo.

    Luego de una evaluación interna, el comité ejecutivo del gremio de la industria resolvió respaldar la candidatura. Esta instancia está integrada, además de la presidenta, por el primero vicepresidente Gonzalo Said, el segundo vicepresidente Heriberto Urzúa. cuatro consejos electivos: Matías Concha; Pilar Dañobeitía, Gonzalo Guerrero, Francisco Puga y Francisco Guzmán.

    Junto a su solicitud, Richard von Appen presentó un programa de trabajo estructurado en tres ejes: impulsar el crecimiento y el desarrollo de Chile (acompañar y fortalecer activamente el esfuerzo del país por reactivar la economía, colaborando a la creación de empleo formal de calidad); soñar con ambición para proyectar grandes obras de infraestructura, educación, salud y vivienda que impacten a las futuras generaciones de chilenos, y fortalecer la cohesión social y el respeto mutuo como bases indispensables para sostener cualquier proyecto colectivo.

    Antonio Walker 1

    Con el respaldo de Sofofa ya resuelto, Von Appen continuará en las próximas semanas las conversaciones con las demás ramas de la CPC, de cara al proceso de renovación de la testera del gremio para el período 2027-2028.

    Entre las desventajas que tiene la candidatura de Von Appen, está el hecho de que nunca en la historia de la CPC ha habido dos presidentes consecutivos que provengan del mismo gremio, considerando que Jiménez fue también apoyada por el gremio de la industria.

    Pero la carrera por la testera del máximo gremio empresarial está recién comenzando y el expresidente de Sofofa no correrá solo. Antonio Walker, presidente de la Sociedad Nacional de Agricultura (SNA) también manifestó su interés por competir: “Lo estoy reflexionando. Lo estoy pensando. Terminar mi carrera gremial como presidente de la CPC es un gran honor, pero tengo que pensarlo bien porque estoy muy activo como empresario”, dijo a Pulso.

    Patricio Donoso

    En ese sentido, afirmó que la próxima semana se conversará este tema con el directorio de la SNA y que tomará la decisión a fines de septiembre. “Tenemos que tomar una decisión como gremio. Me atrae mucho, pero tengo que ser responsable para compatibilizarlo con mi actividad empresarial”.

    Walker tiene una larga trayectoria como dirigente gremial. Fue presidente de la Fedefruta, cargo que mantuvo hasta 2012, y también fue presidente de Fruséptima, asociación gremial que agrupa a los productores de fruta del Maule. Desde 2023 lidera la Sociedad Nacional de Agricultura. En lo político fue ministro de Agricultura del segundo gobierno de Sebastián Piñera.

    En la lista de posibles candidatos asoma también el expresidente de la Cámara Chilena de la Construcción, Patricio Donoso (2018-2020). Actualmente se desempeña como presidente del directorio de la Corporación Ciudades promoviendo proyectos de planificación urbana como los laboratorios urbanos junto al MIT.

    Y en la carrera de probables también se menciona al exministro de Economía del primero gobierno de Sebastián Piñera, Félix de Vicente, quien sería el candidato de la banca, ya que es director de banco Santander.

    La CPC agrupa a las seis principales ramas del empresariado chileno —Sofofa, la Cámara Chilena de la Construcción (CChC), la Sociedad Nacional de Agricultura (SNA), la Sociedad Nacional de Minería (Sonami), la Cámara Nacional de Comercio (CNC) y la Asociación de Bancos (ABIF)— y su Consejo Nacional elige a la dupla presidente-vicepresidente cada dos años.

    La elección de la directiva la vota el Consejo Nacional de la CPC integrado por el presidente de la Confederación, los expresidentes; el vicepresidente y los presidente de las seis ramas. A ellos se suman diez consejero o consejeras designados por cada rama.

    Más sobre:CPCEleccionesGran empresariadoEjecutivos

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