Cierra plataforma de criptomonedas OrionX y acusa a exsocios de irregularidades por US$7 millones

En torno a las 14 horas de este jueves el cofundador de OrionX, Joel Vainstein, se reunió con los trabajadores de la plataforma de transacciones de criptoactivos para informar del cierre de la compañía.

A la misma hora se envió una comunicación a los clientes y se informó en la página web de irregularidades detectadas en los sistemas por US$7 millones que llevó a la compañía a tomar la decisión.

Así, la compañía detalló del “inicio de un proceso de cierre definitivo de sus operaciones”, luego de que “una auditoría forense confirmara la existencia de transacciones que implicaron la salida de activos en custodia a billeteras no administradas por la Compañía, por un monto que supera los US$7 millones de dólares”.

Las transacciones “habrían sido ocultadas a la Compañía”, indicó.

Ante estos antecedentes, Orionx presentó una denuncia ante el Ministerio Público, “para que se iniciare una investigación sobre los hechos”. A esto se añade una querella criminal presentada el pasado 2 de septiembre en contra de dos de los socios fundadores de Joaquín Díaz y Roberto Zibert.

Por el momento, los retiros de las inversiones de clientes se encuentran suspendidos, una medida que “busca asegurar que todos nuestros clientes sean tratados de manera equitativa y que nadie obtenga una ventaja por retirar antes que otro”.

Junto con ello, informaron que el plan de cierre y restitución de activos ya fue informado a la autoridad y su primera fase se encuentra en etapa de implementación.

Activos perdidos

Según la sección de preguntas cargadas en la web de la plataforma, la auditoría detectó un descalce patrimonial que afecta a cuatro criptoactivos (Bitcoin, Ether, Ripple y Polygon) que estaban registrados como disponibles en los sistemas de Orionx, pero que no pudieron ser verificados en la blockchain.

A la vez, comentaron que “no podemos descartar que existan otros descalces en otras monedas que no fueron analizadas en este informe. Ese análisis se está llevando a cabo paralelamente y aún no ha concluido”.

Los hallazgos del informe forense, conocidos a mediados de año, indican que Joaquín Díaz y Roberto Zibert, junto con otros ex dependientes de la sociedad, “habrían conocido e intervenido en una o más operaciones que originaron el descalce patrimonial”.

“Los primeros indicios fueron detectados por la gerencia actual en octubre de 2025, en el marco de un proceso de revisión y profesionalización de la compañía”, agregó la firma.

Pero aún se desconoce si se podrán restituir todos los recursos de clientes. Según la plataforma, “en este momento no podemos garantizar una restitución del 100%. Existe un descalce patrimonial confirmado por la auditoría forense y, por ello, el objetivo de la compañía es maximizar la recuperación de activos para todos los clientes, bajo criterios de igualdad y proporcionalidad, todo en el menor plazo posible”.

Por ahora, dicen OrionX, “la compañía está colaborando con las autoridades y ha iniciado las acciones judiciales correspondientes. En paralelo, está trabajando en la implementación de un plan de cierre cuyo principal objetivo es maximizar la restitución de activos a los clientes”.