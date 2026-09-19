SUSCRÍBETE
La Tercera
Ciencia y Tecnología
Chile
Negocios
Opinión
Cultura y Entretención
Sociedad
El Deportivo
Mundo
    Ediciones
    Suscripciones
    Redes sociales
    Grupo Copesa
    Comercial
    75 años haciendo periodismo
    Opinión

    En el largo plazo, todos estamos muertos

    Daniel MatamalaPor 
    Daniel Matamala
    Qué dijo el FMI sobre la Megarreforma del gobierno DRAGOMIR YANKOVIC/ATON CHILE

    Hace un siglo, mientras el mundo se debatía en la tempestuosa crisis de entreguerras, los economistas tenían su propia batalla. Los liberales clásicos argüían que a largo plazo la economía se equilibraría sola, y que cualquier intervención estatal causaría más perjuicio que beneficio.

    John Maynard Keynes retrucaba que, aun si ese equilibrio a largo plazo se lograra, llegaría demasiado tarde para las personas, enfrentadas aquí y ahora a la pobreza y el desempleo, y para las mismas sociedades, amenazadas por el auge de fascistas y bolcheviques.

    De ahí su frase: “A largo plazo, todos estamos muertos. Los economistas se imponen una tarea demasiado fácil, demasiado inútil, si en temporadas tempestuosas sólo pueden decirnos que cuando la tormenta ha pasado el océano volverá a estar calmo”.

    Keynes creía que los gobiernos sí deben intervenir para mantener el barco a flote durante la tormenta. Después de un siglo, hay ciertos consensos: si la inversión privada está deprimida, y el desempleo al alza, los gobiernos deben aliviar esa depresión con inversión pública. Al revés, cuando la inversión privada es fuerte, el gobierno puede retroceder en ese rol.

    Estas políticas contracíclicas no son de izquierda ni de derecha; son aplicadas en todos los países capitalistas por gobiernos de todos los signos políticos. Son algo así como un botiquín de primeros auxilios de uso universal… excepto para algunos fanáticos.

    El más famoso de ellos habita en la Casa Rosada y, entre su repertorio de brotes sicóticos y delirios místicos, tiene un lugar especial para Keynes, a quien define como “un genio del mal y brazo ejecutor de lo siniestro”.

    El inquilino de Teatinos 120 no repite esos insultos, pero también admira la ortodoxia ideológica de los Chicago Boys, esa que cree que el mercado se regula solo (tal vez por eso no ve colusiones ni en los carteles más descarados) y que la economía se equilibra por sí misma.

    (Aunque si se trata de defender intereses particulares, todo vale. De hecho, en 2011, cuando representaba a las grandes pesqueras que querían bloquear la licitación de las cuotas de pesca, Quiroz citó la célebre frase de Keynes para advertir del posible efecto, en el corto plazo, de esa licitación en el empleo).

    Al gobierno, en cambio, llegó con la receta de los Chicago Boys: basta con bajar impuestos, reducir gasto público, eliminar regulaciones y sentarse a mirar cómo la levadura neoliberal hace su trabajo inflando la inversión, el crecimiento y el empleo.

    Así lo hizo: anunció un ajuste fiscal de seis mil millones de dólares, bajó miles de millones de dólares en impuestos, instruyó cortes en inversión pública, desde la plata para los hospitales hasta la abrupta paralización de obras públicas como el GAM, y se sentó frente al horno.

    Seis meses después, los resultados son desastrosos.

    La situación de empleo es, por mucho, la peor desde la pandemia. El desempleo está a punto de alcanzar a un millón de chilenos y, por primera vez desde el Covid, se están destruyendo empleos netos.

    En crecimiento, aun peor. Cuando Kast fue elegido, el Banco Central proyectaba 2,5% de crecimiento para 2026. Ya vamos en el 0,5%. Hace un mes, Quiroz celebró un único mes positivo como el “punto de inflexión” de la economía. Ahora, cambia de discurso, y nos pide mirar la realidad “con telescopio, no con microscopio”.

    Como si las urgencias del desempleo pudieran medirse en años luz.

    Lo increíble del caso es que el candidato Kast gritó a los cuatro vientos que asumía una “emergencia” tan urgente en crecimiento y empleo, que ella y la de seguridad serían los únicos focos del gobierno.

    Pero ante esta emergencia, puso todas sus fichas en una reforma de largo plazo. No hizo nada que tuviera efectos inmediatos. Peor: tomó medidas contraproducentes en el corto plazo.

    Recortó 1.400 millones de dólares de gasto público, la mayoría de él en Salud, Vivienda, Educación y Trabajo. Desactivó el mecanismo de estabilización de los combustibles, provocando el “bencinazo”, y liquidó la confianza pública con frases como el “Estado en quiebra”.

    Las advertencias sobre el desastre que iban a provocar llegaron de todos lados, pero fueron desestimadas con soberbia. En octubre pasado, el exministro Nicolás Eyzaguirre advertía que el corte del gasto fiscal “no tiene pies ni cabeza” y que “va a producir una recesión”. Si a eso se le suma el bencinazo, con su devastador efecto sobre el consumo y la inflación (lo que, a su vez, impide al Banco Central bajar la tasa de interés, otra medida contracíclica clásica), la receta está completa.

    Economistas, políticos y empresarios, muchos de ellos de derecha, llevan meses advirtiendo que hay que tomar medidas inmediatas. “Todo lo que sea intensivo en mano de obra, que es inversión pública y privada, hay que acelerarlo al máximo”, dice el exministro Ignacio Briones. “El gobierno tendría que haber llegado con un plan para recuperar el empleo”, complementa el expresidente del gran empresariado, Ricardo Mewes.

    En resumen, el gobierno denunció una grave emergencia, con un paciente que se desangraba, y cuando le tocó atenderlo, dejó guardado el botiquín de urgencia y aplicó “remedios” (cortes de inversión pública, shock de precio de las bencinas) que solo profundizan la hemorragia.

    Seis meses después, con el paciente ya anémico y en la UTI, Kast y Quiroz al fin anuncian que abrirán el botiquín keynesiano. Están estudiando, nos dicen ahora, un “plan de emergencia laboral” con medidas de corto plazo.

    Quiroz dice que va a “ajustar la táctica” y “acelerar responsablemente la inversión pública y otras medidas de alto impacto sobre el empleo”

    Ahora. En septiembre. Seis meses después de asumir como “gobierno de emergencia” contra el desempleo.

    Es más: el gobierno anuncia que “está trabajando en una fórmula” para reiniciar las obras del GAM, paralizadas en marzo. “El GAM no va a quedar botado” afirman ahora, seis meses después de haberlo dejado botado, y de haber botado además $6.274 millones por cancelar el contrato en curso.

    También el Presupuesto 2027, adelantan, priorizará el gasto público proempleo. El Presupuesto crecerá entre 0% y 1%, dicen. ¿Y qué fue de los seis mil millones de dólares que se iban a cortar, en “parásitos” y despilfarros, sin afectar el gasto social?

    ¿Acaso esa también era una metáfora, tal como la “emergencia” del empleo?

    “Todo va a estar bien” repite una y otra vez el presidente Kast. “… en el largo plazo”, podría completar Keynes.

    Más sobre:Ministerio de HaciendaJorge QuirozPresidente José Antonio KastDaniel MatamalaOpiniónLT Domingo

    COMENTARIOS

    Para comentar este artículo debes ser suscriptor.

    Suscríbete

    Lo Último

    Nicolás Grau dice que es difícil predecir cuánto demorará la recuperación económica

    Trump pide poner fin a la “absurda” guerra en Ucrania: “El mundo entero sufre”

    OpenAI compra la startup de cámaras Glass Imaging por más de US$300 millones

    RN propone dos medidas impulsadas durante el gobierno de Piñera para recuperar el empleo

    Gobierno reingresa a Contraloría CEOL para proyecto de litio de Wealth Minerals por US$ 749 millones

    Estados Unidos asegura que “todas” las aerolíneas iraníes dejarán de operar este miércoles

    Lo más leído

    1.
    Patentes mineras: no come ni deja comer, pero paga

    Patentes mineras: no come ni deja comer, pero paga

    2.
    Una Cancillería en aprietos

    Una Cancillería en aprietos

    3.
    ¿Es racional ser informal?

    ¿Es racional ser informal?

    4.
    El vecino desconocido

    El vecino desconocido

    5.
    Cuando todos éramos soldados

    Cuando todos éramos soldados

    Portada del dia

    La mayoría no entiende el debate por el impuesto a las empresas. El resto lee La Tercera.

    Plan Digital+$6.990 al mes, por los 3 primeros meses SUSCRÍBETE

    IMPERDIBLES

    Por qué el cáncer está aumentando entre los adultos más jóvenes, según una investigación

    Por qué el cáncer está aumentando entre los adultos más jóvenes, según una investigación

    Gemini hackeó tres empresas reales durante una prueba de seguridad: Google explica qué ocurrió con su IA

    Gemini hackeó tres empresas reales durante una prueba de seguridad: Google explica qué ocurrió con su IA

    El polémico anuncio de Sydney Sweeney que generó indignación en el deporte femenino

    El polémico anuncio de Sydney Sweeney que generó indignación en el deporte femenino

    Cuánta proteína puede realmente absorber el cuerpo en cada comida: esto reveló un estudio

    Cuánta proteína puede realmente absorber el cuerpo en cada comida: esto reveló un estudio

    Servicios

    Cupón de gas: ¿Hasta cuándo se puede utilizar el subsidio de $27 mil?

    Cupón de gas: ¿Hasta cuándo se puede utilizar el subsidio de $27 mil?

    Confirman fecha de pago para pensionados que no han recibido la PGU de septiembre

    Confirman fecha de pago para pensionados que no han recibido la PGU de septiembre

    Rating del domingo 20 de septiembre en Chile: cómo le fue a CHV, Mega, Canal 13 y TVN

    Rating del domingo 20 de septiembre en Chile: cómo le fue a CHV, Mega, Canal 13 y TVN

    Cupón de gas: ¿Hasta cuándo se puede utilizar el subsidio de $27 mil?
    Chile

    Cupón de gas: ¿Hasta cuándo se puede utilizar el subsidio de $27 mil?

    RN propone dos medidas impulsadas durante el gobierno de Piñera para recuperar el empleo

    Confirman fecha de pago para pensionados que no han recibido la PGU de septiembre

    Nicolás Grau dice que es difícil predecir cuánto demorará la recuperación económica
    Negocios

    Nicolás Grau dice que es difícil predecir cuánto demorará la recuperación económica

    Gobierno reingresa a Contraloría CEOL para proyecto de litio de Wealth Minerals por US$ 749 millones

    Las primeras cifras de la nueva matriz de Bci y CNB

    Quién era Presley Gerber, hijo de una famosa modelo, que falleció a sus 27 años
    Tendencias

    Quién era Presley Gerber, hijo de una famosa modelo, que falleció a sus 27 años

    Anuncian un sistema frontal con un río atmosférico categoría 4: cuándo y qué regiones de Chile afectará

    Cuánta proteína puede realmente absorber el cuerpo en cada comida: esto reveló un estudio

    “Un retiro paradisíaco”: la reacción de la prensa hispana tras la derrota chilena en Copa Davis
    El Deportivo

    “Un retiro paradisíaco”: la reacción de la prensa hispana tras la derrota chilena en Copa Davis

    “No le funcionaron los cambios”: en España apuntan a las modificaciones de Manuel Pellegrini tras el empate del Betis

    El calvario de Darío Osorio en Europa: pasó de ser figura en el fútbol danés a ser suplente en la Premier League

    OpenAI compra la startup de cámaras Glass Imaging por más de US$300 millones
    Tecnología

    OpenAI compra la startup de cámaras Glass Imaging por más de US$300 millones

    Las ciudades preferidas por los nómades digitales en 2026, según Nomads

    Subtel ordena bloquear 37 nuevos sitios de apuestas online en Chile: empresas tienen 48 horas para cumplir

    Placebo vuelve a Chile con masivo show en el Estadio Bicentenario de La Florida
    Cultura y entretención

    Placebo vuelve a Chile con masivo show en el Estadio Bicentenario de La Florida

    Inti-Illimani Histórico llegó hasta el antiguo muro de Berlín junto a un artista chileno

    Aliocha De la Sotta vuelve a Teatro La Memoria con dos aplaudidos montajes

    Trump pide poner fin a la “absurda” guerra en Ucrania: “El mundo entero sufre”
    Mundo

    Trump pide poner fin a la “absurda” guerra en Ucrania: “El mundo entero sufre”

    Estados Unidos asegura que “todas” las aerolíneas iraníes dejarán de operar este miércoles

    Caso Madeleine McCann: el principal sospechoso admite que estaba a 150 metros de la casa de la niña la noche de su desaparición

    50 Genias del Año abre sus postulaciones: ¿a quién reconocerías?
    Paula

    50 Genias del Año abre sus postulaciones: ¿a quién reconocerías?

    Natalia Contesse: tras las huellas de la Violeta

    Datos Paula: la ruta de las fondas veganas para este 18