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    Ministro Rau plantea nuevo sistema de indemnización “a todo evento” que baje costo al despido por necesidad de la empresa

    Aunque aún es una propuesta en análisis que no está en nivel legislativo, consistiría en un cotización por parte del empleador a una cuenta individual que cubriría al trabajador independiente de la razón para el fin de la relación laboral.

    Valeria VegaPor 
    Valeria Vega
    Ministro Rau plantea nuevo sistema de indemnización “a todo evento” que baje costo al despido por necesidad de la empresa. Dedvi Missene

    El ministro del Trabajo, Tomás Rau, señaló que se encuentran trabajando en los primeros lineamientos de un nuevo sistema de indemnización al finalizar la relación laboral que abarque “todo evento” y no sólo el despido por necesidad de la empresa, y que a la vez abarate los costos para los empleadores.

    Según explicó el jefe de cartera en conversación con Radio Duna, la idea responde al alto costo que significa el despido por necesidad de la empresa en Chile.

    Actualmente, la indemnización a pagar por parte del empleador al trabajador desvinculado corresponde a un mes de sueldo por cada año de antigüedad, pero solo cuando el despido es por necesidad de la empresa.

    “Desarrollamos una política de indemnización a todo evento que básicamente consiste en una cotización por parte del empleador a una cuenta individual,(...) esta cotización va a tener una rentabilidad y que si tú calibras más o menos esos parámetros a los promedios de mercado, puede alcanzar para financiar una indemnización a todo evento”, explicó.

    Dado que esta cotización significaría un gasto adicional para el empleador, el ministro reconoció que aunque este “no es el mejor momento” sí sería “una propuesta que está en análisis” que en cualquier caso se implementaría de forma gradual.

    “Esperar que solo el crecimiento genere mayor empleo no es una opción, porque va a demorar, (...) tenemos que avanzar por distintas vías y una de esas tiene que ver primero con contención de alza de costos laborales”, afirmó.

    Andres Perez

    Sala Cuna

    Una de las figuras que ha presentado críticas al proyecto de sala cuna es la economista Andrea Repetto, quien estimó que la Superintendencia de Pensiones debió considerar el impacto del proyecto de sala cuna en los fondos de cesantía.

    Consultado al respecto, el secretario de Estado aseguró “estar tranquilo” dado que se trata de proyecciones.

    “Hay que ver cuánta gente va a quedar desempleada, cuánta gente va a hacer uso del seguro y considerar también los cambios que han habido como el seguro de lagunas previsionales. Mi lectura es que si incorpora esos elementos y la conclusión de ese informe es que no se afecta la sostenibilidad de los fondos, entonces yo por ese lado me quedo tranquilo”.

    Otra de las preocupaciones de Repetto apunta a la disponibilidad de salas cunas en todo el territorio y que sean de copago accesible para todas las familias.

    Ante esto Rau rescató la labor que tendrá la comisión técnica que determine los precios con diferencias regionales.

    “Yo entiendo que no es vinculante, pero la idea es obviamente tomar en serio lo que diga esta comisión porque si uno pone un precio muy bajo como arancel de referencia, por ponerle ese título, el copago va a ser muy grande y va a ser un desincentivo”, afirmó.

    Más sobre:trabajoempleossala cuna

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