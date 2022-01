Plata para Chile: Los Diablos cayeron ante Argentina en la final de la Copa Panamericana

A las 17:00 partió la final en el Prince of Wales Country Club de La Reina. Al igual que el sábado, en la categoría femenina, Chile y Argentina definían la Copa Panamericana. En esta ocasión, eran los varones quienes iban en busca del título.

El primer cuarto fue favorable para los trasandinos en el juego, mas no en el tramite, ya que no hubo anotaciones. Los Diablos se defendieron bien, ordenados, reflejo de aquello es que la selección albiceleste solo generó un córner corto y este no logró prosperar. El remate pasó lejos del pórtico.

El sistema defensivo chileno no cambió en la segunda parte, pero ahora con más presión. Esto ofuscó a los argentinos. Lucas Toscani buscó la individual, pero chocaba con un frontón en la zaga nacional.

Si bien, Chile careció de ocasiones para abrir la cuenta, por lo expuesto, el cero a cero al final de la primera mitad se ajustaba a lo planificado. En la banca albiceleste había preocupación por no concretar. En la chilena, tranquilidad de que lo ideado estaba funcionando hasta ahora.

Nils Strabucchi con la mirada en la bocha. (Imagen: @ChileHockey)

Llegan los goles

En los diez minutos de entretiempo, el entrenador de Chile, Jorge Dananch, repartió instrucciones y le dijo a sus dirigidos que se suelten más en la segunda mitad. Ahora se cambia el libreto.

Sin embargo, Argentina salió dispuesta a aprovechar, ahora si, las opciones que tengan. Iniciando el tercer cuarto, una serie de rebotes provocaron una gran tapada del portero Adrián Henríquez, sin embargo, la zaga no logró despejar y Santiago Tarazona definió a boca de jarro para abrir la cuenta. Uno a cero.

Justo en la jugada siguiente, Nicolás Cicileo remató la bocha con potencia y cerca del pórtico la desvió Maico Casella, que puso el 2-0 antes de los cuatro minutos de juego. Festejo albiceleste que, se pensó, iba liquidando la final.

El plan chileno, a diferencia de la primera mitad, se desmoronó rápidamente. Ahora era obligación salir del fondo, sin embargo, el dominio siguió siendo argentino.

Para llegar había que jugársela y quien atrevió a hacerlo fue Raimundo Valenzuela, que encaró por fuera desde la derecha y generó un córner corto a cuatro minutos del descanso. Así llegó el descuento. José Maldonado remató con fuerza, Tomás Santiago, portero de Argentina, atajó, pero el rebote fue al centro, allí cazó la bocha Felipe Renz, que le pegó antes de que cayese y la mandó al fondo de las mallas.

Con el dos a uno en contra finalizó la tercera parte. Quedaba el cuarto final y Chile se acercaba en el marcador.

Felipe Renz celebra su gol (Imagen: @ChileHockey)

Cierre contundente

Para el último cuarto, Los Diablos tenían la obligación de salir en búsqueda del empate. El descuento había llegado en el momento justo. Era clave no desesperarse, ya que aquello era facilitar el panorama para Argentina.

Si bien los rojos no se sobre aceleraron, los eficientes trasandinos generaron un córner corto. En la acción, José Tolini envió la bocha a la escuadra, haciendo imposible cualquier esfuerzo nacional por evitar la conquista. El tres a uno no desanimó a los fanáticos en el recinto, pero si definió el campeonato.

Cerca del cierre, Martín Ferreiro se jugó la personal por el centro, un poco cargado hacia la derecha, y remato a la entrada del área. El disparo pilló a contrapié al golero chileno y significó el 4-1. La guinda de la torta la puso el oportunista Maico Casella, que le dio un toque sutil a la bocha luego de un remate de Martín Ferreiro. El goleador trasandino se giró y la redonda tan solo tuvo que rebotar en el palo para ingresar en la esquina del arco.

Maico Casella fue la figura de la final, con dos conquistas. (Imagen: @ChileHockey)

Cinco a uno. Argentina campeón. Marcador expresivo. El elenco trasandino mostró su categoría en esta definición. El elenco nacional sucumbió ante uno de los mejores equipos del mundo, pero cumplió con el objetivo planteado al clasificarse al Mundial y se quedó, por primera vez, con la medalla de plata en la Copa Panamericana.

Tras la final, Fernando Renz, capitán de la Selección Chilena, se mostró orgulloso por lo logrado. “El cupo mundialista es una alegría que no nos quita nadie. Hoy estábamos bien, pero corriendo mucho atrás de la bocha, y eso nos desgastó”, aseguró.

Por su parte, José Hurtado no tuvo problemas en reconocer que Argentina jugó mejor: “Es un rival muy superior, llegamos ajustado al cierre, pero se nos escapó en el último cuarto”, aún así, agregó que: “Estoy feliz por hacer historia”.

En los ganadores, el goleador de la jornada, Maico Casella, tuvo palabras de elogios para el elenco chileno: “Han tenido un crecimiento para destacar. Los felicito por ir al primer mundial”, fueron sus palabras.