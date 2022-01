Mason Greenwood es detenido en Manchester tras ser acusado por su novia de agresión y violación

Mason Greenwood fue detenido tras ser acusado de violación y agresión. El jugador del Manchester United fue denunciado por su novia mediante redes sociales, en las que publicó fotos y videos con el rostro ensangrentado y moretones, los que supuestamente fueron causados por los golpes del futbolista. Los hechos están siendo investigados por las autoridades inglesas.

A través de Instagram, Harriet Robson, pareja del futbolista, compartió imágenes y un audio en el que el delantero la obligaría a tener relaciones sexuales. Pese a que posteriormente fueron eliminados por su autora, luego de aproximadamente dos horas, no tardaron en ser viralizados. “Para todos los que quieran saber qué me hace realmente Mason Greenwood”, escribió la misma en una de las publicaciones.

Los Diablos Rojos se refirieron a lo ocurrido mediante un comunicado en el que informaron que el involucrado será apartado del plantel hasta que la investigación concluya. “No regresará a entrenar o a jugar partidos hasta que se aclare la situación”, señalaron.

“Estamos al tanto de las imágenes y acusaciones que circulan en las redes sociales. No haremos más comentarios hasta que se hayan esclarecido los hechos. El Manchester United no aprueba la violencia de ningún tipo”, complementaron desde Old Trafford.