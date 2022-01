Australia Open: la tibia felicitación de Djokovic al campeón Nadal

Novak Djokovic no se restó de los saludos del mundo del tenis a Rafael Nadal. El español venció a Daniil Medvedev en la final del Australia Open y se quedó con el trofeo, superando, con 21, en cantidad de Grand Slam ganados a Roger Federer y al serbio, quien no pudo competir en el torneo tras ser deportado del país oceánico por no estar vacunado contra el coronavirus.

Pese a que no pudo participar y a las críticas hacia él por parte de Rafa, Nole se sumó a varios de sus colegas y felicitó la Fiera por su nueva corona, a través de una tibia publicación en sus redes sociales. Semanas antes del arranque de la competencia, Nadal disparó contra el número uno del mundo. “Djokovic ha tomado decisiones y debe pagar las consecuencias”, declaró en conferencia de prensa.

Más allá de las diferencias, Djokovic, al igual que el lesionado Federer, tuvo palabras para uno de sus principales rivales en la disciplina, así como también para Ashleigh Barty, quien festejó el título en la categoría femenina del Abierto de Australia. Un mensaje breve y más bien frío del serbio para el manacorí. Lo hecho por Medvedev tampoco pasó desapercibido para Djoker.

“Se ha jugado un tenis sobresaliente en el @australianopen de este año y las finales fueron excepcionales. Felicitaciones a @ashbarty por una actuación increíble frente a su público y a @danimalcollins por un torneo increíble”, comenzó señalando Nole, sobre Barty.

Y, para Nadal, añadió: “Enhorabuena a @rafaelnadal por el 21º GS. Increíble logro. Siempre impresionante el espíritu de lucha que prevaleció otra vez más. Enhorabuena 👏🏆👍 @medwed33 lo dio todo y jugó con la pasión y determinación que esperamos de él”.