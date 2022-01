Nadal: “Djokovic ha tomado decisiones y debe pagar las consecuencias”

Rafael Nadal se refirió a la situación de Novak Djokovic y su expulsión del territorio australiano, puesto que su visado no cumple con las condiciones necesarias para ingresar al país. Esto a pesar de haber conseguido un permiso especial para participar en su Grand Slam favorito, autorización que posteriormente fue rechazada.

Cabe recordar que el tenista número uno del mundo ha declarado públicamente no estar de acuerdo con la vacunación contra el Covid-19, por lo que tendrá que abandonar el país asiático dentro de las próximas horas.

En este contexto, el manacorí expresó lo complejo del hecho acontecido: “Lo que ha pasado no es bueno parta nadie, pero no tengo todos los detalles para tener una opinión clara sobre el asunto de Djokovic”.

“Al final del día, solo puedo decir que estamos pasando por momentos difíciles, con muchas familias sufriendo durante los dos últimos años, y es normal que la gente en Australia esté frustrada por este caso, porque han tenido muchas restricciones, muchas australianos que no han podido volver a casa o moverse de sus ciudades”, añadió.

“Solo puedo decir que creo que la gente que sabe de medicina dice que tenemos que vacunarnos, y necesitamos hacerlo. Pasé la COVID y yo lo he hecho dos veces (vacunarse), y si lo haces no tienes problemas para jugar en el Open de Australia ni en ningún sitio. Del resto, no opino, porque me falta información. El mundo ha sufrido suficiente como para no seguir las reglas. Cada uno debe hacer lo que piensa que es bueno para él, pero no vacunarte te puede provocar inconvenientes, es la única manera de parar esta pandemia”, complementó el ganador de 20 Grand Slams.

Rafael Nadal y Novak Djokovic en las semifinales de Roland Garros. Foto: Reuters.

Sobre la decisión de Nole

El balear fue enfático en que la decisión de vacunarse es propia de cada uno, mas pueden traer complicaciones:

“Creo que si él quisiera jugar podría haberlo hecho sin problemas. Cada uno es libre de tomar sus decisiones, pero tienen sus consecuencias. No me gusta esta situación, y lo siento por él de alguna manera, pero conocía las condiciones desde hace meses”.

“Se ha muerto mucha gente en todo el mundo y lo que nos dice el personal médico y todos los gobiernos y organizaciones de salud es que la única manera de parar esto es la vacunación y si estás vacunado, no tienes ningún problema para jugar aquí, repito. Uno puede buscar maneras de jugar sin hacerlo, pero aquí se tienen que seguir unas reglas. Él ha tomado sus decisiones, nadie le obliga a vacunarse o a no hacerlo, es una persona mayor y con sus decisiones tiene que pagar las consecuencias. Desgraciadamente estamos en una pandemia y hay que pararla como sea, y la única manera es seguir las indicaciones y las normas que nos dicen”, sentenció el español, recalcando la necesidad e importancia del proceso de vacunación.

28/09/2020 Rafa Nadal realiza un saque en Roland Garros EUROPA DEPORTES FRANCIA CORINNE DUBREUIL / FFT

Nadal y el Covid-19

El exnúmero uno del ránking ATP comentó acerca de los delicados momentos que vivió cuando se contagió con el virus el pasado 20 de diciembre:

“Pasé por momentos muy difíciles durante cuatro o cinco días. Fueron duros, y después de eso me sentí muy cansado y tuve fiebre. Tuve que estar en la cama un par de días sin tener la oportunidad de moverme mucho porque estaba muy enfermo de fiebre, uno de los síntomas más duros que tuve en mi vida en cuanto a gripe. Cuando mi PCR dio negativo, decidí venir aquí lo antes posible porque, en mi opinión, es la mejor manera mental y física de tratar de recuperarme y estar listo y adaptarme a las condiciones aquí en Australia”, finalizó.