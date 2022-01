El Chile Open inicia las gestiones para convertirse en un ATP 500: “Queremos ser el mejor torneo de Sudamérica”

El Chile Open tendrá un cuadro altamente competitivo. El mejor desde su regreso en 2020. La presencia de Casper Ruud, Dominic Thiem y Christian Garin le otorga al torneo una categoría que hace mucho tiempo no se veía por estos lados. Sin embargo, no es lo único en lo que está trabajando la organización del certamen, pues prepara la mayor apuesta de su historia: transformarse en un ATP 500.

“Nosotros le hemos dicho a la ATP que junto con Octagon estamos interesados en convertirnos en un 500. Nos hace ilusión pensar en algo mucho más masivo. Siempre hemos dicho que queremos ser el mejor torneo de Sudamérica y eso significa crecer en todo sentido; crecer en público, en infraestructura y en el cuadro. Lo hemos ido haciendo de a poco. Si bien el torneo sigue siendo un 250, tenemos un cuadro de un 500 y esperamos seguir creciendo en ese sentido”, anuncia Catalina Fillol, directora del certamen.

“Nosotros le manifestamos a la ATP que a Chile le encantaría tener un 500. Tenemos el cuadro para hacerlo y ayuda tener chilenos de gran nivel; también cambios en infraestructura. Tenemos las ganas, el músculo y el proyecto. Estamos ilusionados con que se llegue a dar y si no, nosotros igual vamos en busca de ser estéticamente un 500″, agrega.

En esta línea, algunos de los requisitos son: aumentar el aforo a una cancha principal con capacidad para 5.000 espectadores (actualmente es de 3.500), más otra cancha secundaria con graderías, además de otras tres de competición, además otras cuatro pistas de entrenamiento. Por otra parte, el prize money crecería significativamente, superando el millón de dólares.

“El anuncio debería ser dentro del 2022 para eventualmente partir en el 2023. La ATP está tratando de hacer ajustes en los calendarios para que los torneos no compitan tanto. Por ejemplo que Santiago se tope con un Acapulco”, indica la máxima autoridad del evento.

La llegada de Thiem y la espera por Del Potro

Una de las grandes sorpresas de esta nueva edición fue la presencia de Dominic Thiem. El austriaco en un principio no tenía contemplado jugar en Sudamérica. Sin embargo, cambió de opinión, tal como lo explica Catalina Fillol: “Yo le escribí a Nico (Massú) antes de septiembre o por ahí, diciéndole que nosotros estaríamos felices de tener a Dominic; que podría ser algo súper bueno para él, dado que está volviendo de una lesión; que a él le gusta tanto jugar en arcilla; y que sería rico para él conocer de dónde viene y cuál es la cultura de Massú. Y Nico me contestó que eso lo veían con el agente, pero que lo creía muy difícil porque el calendario lo tenían reservado y que se quedarían en Europa. Me hizo entender que me despidiera un poco de esa idea. Y de repente, un sábado a mediados de diciembre, me suena el teléfono y me llama Galo Blanco, su agente. Ahí me dice que creen que es más beneficioso que pudiera jugar en arcilla y que ojalá se diera la posibilidad en Chile. Les contamos lo que les podíamos ofrecer y nos dijeron que sí rápidamente”.

Por otra parte, la opción de sumar a una cuarta figura de renombre está latente. El apuntado es el argentino Juan Martín del Potro, aunque todavía deben suceder varias cosas. “Hemos mantenido conversaciones con él hace un tiempo; a través de IMG, que son sus agentes. Conversamos con él y tiene ganas de volver a competir en Sudamérica, pero no se va a saber si estará disponible hasta más cerca de la fecha del torneo. Además, tenemos que considerar otros factores. Uno es entregarle o no el wild card; ver si hay financiamiento o no para traerlo, porque tan cerca de la fecha nuestro presupuesto ya está medio armado, y los grandes nombres piden garantías, por lo que ahí hay que hacer un sacrificio económico. Queremos que él realmente venga a Chile, porque creemos que es un plus importante, pero la realidad es que hay muchos factores a considerar antes de llegar y tomar esa decisión”, afirma la directora del evento. “Por lo que nosotros entendemos, le interesa venir, pero también él y su equipo tienen factores a considerar: ver si le da para hacer tres giras seguidas, si quiere guardarse para Indian Wells, etcétera”, añade.

La lista final de jugadores se conocerá dentro de un par de semanas, y las entradas estarán disponibles en los próximos días. Habrá dos tipos de boletos: uno para la jornada de la mañana y otra para la de la tarde, lo que además responde al aforo de 70% de público que permite la fase 4 en que actualmente se encuentra la Región Metropolitana.