Revisa el impresionante punto que le dio el primer set a Christian Garin en su triunfo ante Juan Manuel Cerúndolo en Roma

Christian Garin celebra su paso a la segunda ronda del Masters 1000 de Roma, jugando un tenis de alto nivel. El tenista nacional se impuso al argentino Juan Manuel Cerúndolo, por 7-6(2) y 7-5.

Gago mostró lo mejor de su repertorio y ofreció puntos realmente notables. De hecho, el que le dio el primer set fue largamente destacado por diversas plataformas, debido a que recorrió la cancha de lado a lado para cerrar con un maravilloso passing.

Tennis TV, la señal oficial de la ATP, destacó el acierto del chileno con un particular comentario. “El 71% de la Tierra está cubierto por agua, Cristian Garin cubrió el resto en este punto", resaltó en su cuenta de X.

Por el paso a la tercera ronda, se medirá con el español Alejandro Davidovich Fokina (23º), quien quedó libre por ser cabeza de serie. El ganador de este enfrentamiento se medirá con quien resulte vencedor del choque entre el ruso Andrey Rublev (14º) y el serbio Miomir Kecmanovic (70º).

Para Garin es fundamental seguir sumando durante esta semana, pues necesita defender 90 puntos, de los cuales ya revalidó 40, y así evitar una nueva caída en el ranking mundial.

Mira el increíble punto de Garin