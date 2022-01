Marcelo Cañete, volante de Universidad de Chile: “Me sorprendió que me dejaran afuera”

Marcelo Cañete, uno de los refuerzos estrella de Universidad de Chile en 2021, vive momentos complicados. El bajo rendimiento del mediocampista le ha hecho perder terreno en el club, tanto que ahora los azules buscan un destino para el argentino ex Boca Juniors.

Así lo reconoció el propio jugador, quien se quejó de la manera cómo los universitarios prescindieron de sus servicios para la presente temporada.

“Me sorprendió que me dejaran afuera. Luis Roggiero me comunicó por teléfono que no iba a ser tomado en cuenta. Le manifesté mi malestar. Entiendo que no fui lo mismo que en Cobresal, pero fue un año difícil para todos. Estábamos todos con niveles muy bajos”, aseguró el transandino en TNT Sports.

Sin embargo, lo que más molesta al mediocampista es que la institución ni siquiera le dio la opción de mostrar su capacidad al nuevo técnico, el colombiano Santiago Escobar.

“Si bien no fue mi mejor año, lo más justo sería que me dieran la oportunidad de presentarme y entrenar a la par de mis compañeros y que el entrenador tome la decisión”, afirmó el ex Universidad Católica.

Cañete, de 31 años de edad y quien tiene un compromiso firmado con la U hasta diciembre de 2023, precisamente apeló a ese vínculo para pedir una nueva chance en el primer equipo de los azules.

“Soy jugador del club y tengo contrato. Si no le gusta mi forma de jugar y siente que no le voy a ser útil, lo entiendo perfectamente, lo acepto y los respeto. Que no me den la posibilidad de mostrarme a un entrenador nuevo, después de fortalecerme en un año complejo, no es lo mejor. Yo estaba con todas las expectativas, pero no puedo hacer nada”, explicó el ex Guaraní de Paraguay.