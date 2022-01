Nicolás Jarry accede al cuadro principal del ATP 250 de Córdoba

Nicolás Jarry (145°) debía superar a un duro rival para acceder al cuadro principal en Córdoba. Daniel Galán (121º) era uno de los favoritos para superar la qualy. De esta forma, el chileno estuvo certero en el encuentro frente al colombiano. El duelo arrancó parejo, Jarry impuso sus términos y logró quedarse con el primer set con un 6-4.

El segundo set también partió bien para La Torre, pero Galán se repuso y forzó el tie-break; en esa instancia, el triunfo fue para el oriundo de Bucaramanga. 7-6 el segundo set y 1-1 las acciones. El tercero era definitorio. La última manga fue disputada. El nacional se vio más entero físicamente y se quedó con el juego tras un 7-5.

Jarry se impuso en tres sets. (Imagen: @CordobaOpen)

“Me significa mucho la forma en que resolví el partido. Pude sacarlo adelante frente a un rival muy duro, sin bajar los brazos nunca”, declaró Jarry, quien ahora está a la espera de saber su rival en la primera ronda. “Hay cosas que seguir mejorando, pero estoy contento por avanzar. Me he sentido suelto, sabiendo qué hacer”, complementó.

“Al igual que el año pasado, voy con paciencia. Mi objetivo es jugar partidos como el de hoy”, agregó.

Barrios se quedó en el camino

Otro chileno, Tomás Barrios (147°), no corrió con la misma suerte y cayó sin apelaciones frente al peruano Juan Pablo Varillas (129º), por 4-6 y 1-6. El nacional luchó en la primera manga, sin embargo, el perder lo complicó y no logró reponerse nunca en el segundo set. Cometió muchos errores no forzados y su rival los aprovechó.

La participación nacional en la clasificación la completa Alejandro Tabilo, que debe vencer al argentino Thiago Tirante (240°) para meterse en el cuadro.